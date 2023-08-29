Прикмети та забобони про котів: приховані заборони, пов'язані з тваринами

Коти завжди викликали у нас широкий спектр емоцій – від обожнювання і зачарування до страху й ворожості. UaPortal розповів про прикмети й повір'я, що пов'язані з цими домашніми тваринами, які начебто мають вплив на людську долю.

Багатство

Одне з поширених повір'їв полягає в тому, що коти мають здатність притягувати гроші та удачу в дім. Тому тим, хто прагне поліпшити своє фінансове становище, рекомендують завести домашнього улюбленця. Вважається, що для цього особливо підходять чорні коти, оскільки вони відвертають лихе око й захищають від злих сил.

Однак існують певні заборони, які пов'язані з котами й багатством, яких обов’язково слід дотримуватися:

Не рекомендується гладити кота проти шерсті, тому, що вважається, що це спричинить витік грошей з дому.

Ні в якому разі не можна викидати шерсть, яка випадає. Натомість потрібно збирати й зберігати її в спеціальному мішечку, який, за повір'ям, притягує багатство.

Здоров'я

Коти часто асоціюються зі здібностями до зцілення, і вважається, що вони допомагають людям у боротьбі з різними недугами. Ці тваринки мають вроджену здатність визначати слабкі місця в людському тілі й притулятися до них, передаючи свою енергію в процесі лікування.

Проте все одно існують певні заборони, що стосуються здоров'я:

Не варто відганяти кота, який вирішив відпочити на ваших грудях або животі, адже вважається, що він намагається зцілити або попередити про, ймовірну, хворобу.

Не спіть з пухнастими улюбленцями в одному ліжку, адже вони можуть висмоктувати з вас життєві сили або передавати власні захворювання.

Вагітним жінкам не рекомендується тримати вдома котів, тому що чотирилапі компаньйони можуть становити загрозу для дитини.

Кохання

Вірять, що коти впливають на романтичне життя людини. Вони можуть як допомагати знайти кохання, так і руйнувати стосунки.

Заборони, пов'язані з цією темою:

Не варто дарувати вихованця своїй другій половинці, оскільки це може призвести до розриву стосунків або зради.

Не можна пускати кота в спальню під час інтимної близькості, адже він може втручатися та заважати парі.

Не змушуйте тварину ревнувати вашого партнера, тому що це може призвести до конфліктів або емоційної дистанції.

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