Прогноз кохання та стосунків на тиждень: трьом знакам зодіаку пощастить із партнером

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку на другий тиждень березня, з 6 по 12 число. Їм пощастить у стосунках.

Скорпіон

Перебування Нептуна в Скорпіоні призведе до посилення інтуїції та творчих здібностей тих, хто народився під цим знаком. Ви можете виявити, що стали більш чуйними до почуттів та бажань свого партнера чи потенційних партнерів.

Це може призвести до посилення зв'язків. Однак важливо усвідомлювати власні почуття, а також почуття партнера, щоб уникнути непорозумінь.

Козеріг

Ті, хто народився під цим знаком, можуть відчути себе сильнішими і захищеними завдяки Плутону в Козерогові. Ваші стосунки будуть наповнені сильною пристрастю, а також глибшим розумінням та зв'язком.

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Використовуйте цю енергію для відкритого спілкування. Встановіть довірчі стосунки з партнером, щоб обом було комфортно відверто висловлювати свої почуття.

Рак

Знаходження Місячного вузла в Раку – сприятливий час для тих, хто народився під цим знаком, оскільки він сприяє емоційному зростанню та розвитку. Це чудова можливість попрацювати над покращенням навичок спілкування між вами та вашим партнером.

Проведіть чесні розмови про те, що ви відчуваєте, щоб ви могли краще зрозуміти потреби один одного. Це також чудовий час для самоаналізу, щоб ви могли дізнатися, що для вас краще у стосунках.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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