Прогноз погоди у Києві на 25 лютого: дощ буде у другій половині дня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 25 лютого 2023 року. Цей прогноз ґрунтується на даних, наданих сайтом weather.com.

День у Києві очікується переважно хмарним із ймовірністю невеликих дощів у другій половині дня. Температура повітря складе від +3 до +8 градусів за Цельсієм, з відчуттям +4 градусів за Цельсієм через вітровий холод.

Швидкість вітру очікується 7,7 м/с із північно-західного напрямку. Атмосферний тиск 996hPa, вологість 69%. Активність г/м – 1 бал.

Через хмарність протягом дня, якщо ви плануєте вийти на вулицю, краще одягатися тепло та багатошарово. Найкраще надіти кілька тонких шарів, які можна буде легко додавати або знімати в залежності від того, наскільки тепло чи холодно вам буде протягом дня.

Час сходу сонця у Києві 25 лютого буде 7:06 ранку за місцевим часом, а захід сонця відбудеться о 18:14 вечора за місцевим часом.

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