П'ять фактів про Періс Хілтон: їздила п'яною та приховує колір своїх очей

Періс Хілтон – відома американська телезірка, актриса, співачка, діджей та письменниця, яка привернула до себе увагу своїм світським способом життя та численними короткочасними романами. Як правнучку Конрада Хілтона, засновника готелів Hilton, її часто називають спадкоємицею. UAportal зібрав п'ять цікавих і маловідомих фактів про Періс Хілтон.

Народилася у розкоші

Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року у Нью-Йорку. Вона походить із привілейованої родини, оскільки її батько, Річард Хілтон, є головою ради директорів та співзасновником компанії Hilton & Hyland, а мати, Кеті Хілтон, – колишня актриса. Це виховання в розкоші та достатку визначило її життя та можливості.

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Музичні таланти

Крім популярності в індустрії розваг, Періс має музичні таланти. У шкільні роки вона демонструвала свої здібності як чудовий піаніст, а також майстерність гри на скрипці.

У 2013 році вона розпочала музичну кар'єру, співпрацюючи з такими виконавцями, як Ліл Уейн. Крім того, вона отримала визнання як діджей та успішно виступала у відомому клубі "Амнезія" на Ібіці.

Мода на чотирилапих друзів

Хілтон дуже любить тварин, особливо собак. Маючи в колекції близько 17 пухнастих компаньйонів, вона прикрашає їх не лише любов'ю, а й стильним вбранням.

Визнаючи свою пристрасть до моди та любов до своїх собак, вона створила лінію одягу під назвою Little Lily, призначену виключно для собак. Це унікальне починання дозволяє їй об'єднати два свої інтереси та надати модні варіанти для своїх улюблених вихованців.

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Особисті проблеми та зростання

Протягом усього свого життя Хілтон стикалася з особистими проблемами та переживала значне зростання. У 2006 році вона зіткнулася з юридичними проблемами, коли її заарештували за підозрою у водінні у нетверезому стані.

Цей інцидент спричинив випробувальний термін і, у 2007 році, тюремне ув'язнення на 45 днів, яке пізніше було скорочено до 23 днів. Попри ці труднощі, вона вийшла з цих переживань із новими силами та стійкістю.

Створення іміджу

Хілтон відома тим, що старанно розробляє свій публічний імідж. Вона обрала певний стиль, щоб створити відомий бренд та образ. Наприклад, вона постійно носить блакитні контактні лінзи, що приховують її карі від природи ока.

Крім того, вона стала синонімом свого фірмового світлого волосся. Цей обдуманий вибір відображає її переконаність у тому, що вона є брендом і що підтримка певного іміджу має вирішальне значення для її публічної персони.

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