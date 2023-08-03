П'ять фактів про Тома Хенкса: отримав медаль Свободи та далекий родич президента

Том Хенкс, уродженець Каліфорнії, залишив незабутній слід у кіноіндустрії, зачарувавши глядачів своїм талантом та привабливою особистістю. Маючи за плечима два "Оскари", Хенкс закріпив за собою статус однієї з найулюбленіших зірок Голлівуду. Його визначні ролі, такі як містер Роджерс у фільмі "Прекрасний день по сусідству" та культовий голос Вуді у франшизі "Історія іграшок", зробили його улюбленою фігурою у багатьох серцях.

Далекий родич президента Авраама Лінкольна

Цікаво, що Хенкс має родинні зв'язки із двома знаковими фігурами в американській історії – президентом Авраамом Лінкольном. Через родинні зв'язки з матір'ю Лінкольна, Ненсі Хенкс, він є далеким родичем 16-го президента Сполучених Штатів. Їх родовід можна простежити до Джона Хенкса, пра-пра-пра-пра-прадіда Тому, який також був пра-пра-пра-прадідом Лінкольна.

Читайте також: 8 відомих зіркових пар, які закохалися під час зйомок

Профінансував "Форрест Гампа"

Відданість Хенкса своєму ремеслу виходить за межі його виступів. Під час зйомок "Форреста Гампа" студія Paramount Pictures відмовилася фінансувати ключову сцену, де біжить Форест через усю країну. Не розгубившись, Хенкс та режисер Роберт Земекіс взяли справу у свої руки та профінансували сцену самостійно.

Їхній ризик окупився, оскільки фільм став касовим хітом, принісши Хенксу приблизно 65 мільйонів доларів прибутку. Цей акт сміливості та віри в проєкт демонструє відданість Хенкса до втілення історій у життя, незалежно від того, якою ціною це буде зроблено.

Запеклий колекціонер друкарських машинок

Вдалині від блиску і гламуру Голлівуду, Хенкс віддається унікальному хобі – він є завзятим поціновувачем друкарських машинок. Маючи колекцію приблизно з 250 таких машинок, Хенкс знаходить втіху в цих механічних пристроях.

Він цінує їхню простоту і те, як легко переносять думки на папір. Ця пристрасть навіть надихнула Хенкса на написання збірки оповідань під назвою "Унікальний екземпляр. Історії про те про це", що демонструє його літературний талант, крім акторського.

Читайте також: П'ять цікавих фактів про Тома Круза: здивує навіть найзапекліших фанатів

Нагороджений Президентською медаллю Свободи

Внесок Хенкса не обмежується сферою розваг. 2016 року Барак Обама нагородив його президентською медаллю свободи. Ця престижна нагорода відзначила не лише визначну кінокар'єру Хенкса, а й його відданість соціальній та екологічній справі, а також захист ветеранів та їхніх сімей.

Улюблена кінозірка

Не дивно, що Хенкса неодноразово обирали улюблену кінозірку Америки. Очолюючи рейтинг The Harris Poll кілька разів, у тому числі у 2015 році, Хенкс завоював серця американської публіки вп'яте. Його непідробний шарм і багатогранність як актора припали до душі глядачам різних поколінь.

Раніше UaPortal поділився п'ятьма знаменитостями, які відмовилися від алкоголю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !