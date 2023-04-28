П'ять фільмів допоможуть провести ідеальний вечір кіно із друзями

UAportal підготував список із п'яти фільмів для перегляду, які обов'язково зроблять вечір із друзями незабутнім.

Паразити

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедія, Драма, Трилер

Країна: Південна Корея

Тривалість: 132 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Квак Сін Е, Бонг Джун Хо

У 2020 році фільм "Паразити" отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій та найкращий міжнародний художній фільм.

"Паразити" – це історія про сім'ю Кім, яка живе у злиднях і пов'язується з багатою родиною Пак.

Геть

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: жахи, містика, трилер

Країна: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2017

Продюсер: Шон Маккітрік, Джейсон Блюм, Едвард Х. Хемм мл., Джордан Піл

"Геть" отримав премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій у 2018 році.

Фільм розповідає про чорношкірого чоловіка на ім'я Кріс, який вирушає у вихідні зі своєю білою дівчиною, щоб познайомитися з її батьками. Однак поїздка набуває жахливого обороту, коли Кріс розуміє, що в сім'ї відбувається щось дивне.

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Готель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Пригоди, Комедія, Драма

Країна: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2014

Продюсер: Вес Андерсон, Скотт Рудін, Стівен Рейлз, Джеремі Доусон

Фільм "Готель "Гранд Будапешт"" отримав чотири премії "Оскар" у 2015 році за найкращу оригінальну партитуру, найкращий дизайн, найкращий дизайн костюмів та найкращий грим та зачіску.

Дія фільму відбувається у вигаданій європейській країні Зубрівка та розповідає про пригоди легендарного консьєржа Густава Ейча та його протеже Зеро Мустафи.

Соціальна мережа

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: біографія, драма

Країна: США

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2010

Продюсер: Скотт Рудін, Дана Брунетті, Майкл Де Лука, Сеан Чафін

У 2011 році фільм "Соціальна мережа" отримав три премії "Оскар" за найкращий адаптований сценарій, найкращу оригінальну музику та найкращий монтаж.

У фільмі розповідається про заснування компанії Facebook та конфлікти, що виникають між її засновниками.

Джокер

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Злочин, Драма, Трилер

Країна: США

Тривалість: 122 хвилини

Рік: 2019

Продюсер: Тодд Філліпс, Бредлі Купер, Емма Тіллінджер Коскофф

У 2020 році "Джокер" отримав дві премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль та найкращу оригінальну партитуру. Фільм розповідає історію походження культового лиходія Бетмена, Джокера.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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