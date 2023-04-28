Пять фильмов помогут провести идеальный вечер кино с друзьями

UAportal подготовил список из пяти фильмов для просмотра, которые обязательно сделают вечер с друзьями незабываемым.

Паразиты

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Комедия, Драма, Триллер

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 132 минуты

Год: 2019

Продюсер: Квак Син Э, Бонг Джун Хо

В 2020 году фильм "Паразиты" получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный художественный фильм.

Видео дня

"Паразиты" – это история о семье Ким, которая живет в бедности и связывается с богатой семьей Пак.

Прочь

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Страна: США

Продолжительность: 104 минуты

Год: 2017

Продюсер: Шон Маккитрик, Джейсон Блюм, Эдвард Х. Хэмм мл., Джордан Пил

"Прочь" получил премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий в 2018 году.

Фильм рассказывает о чернокожем мужчине по имени Крис, который отправляется на выходные со своей белой девушкой, чтобы познакомиться с ее родителями. Однако поездка принимает ужасающий оборот, когда Крис понимает, что в семье происходит что-то странное.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

Отель "Гранд Будапешт"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Приключения, Комедия, Драма

Страна: США

Продолжительность: 100 минут

Год: 2014

Продюсер: Уэс Андерсон, Скотт Рудин, Стивен Рэйлз, Джереми Доусон

Фильм "Отель "Гранд Будапешт"" получил четыре премии "Оскар" в 2015 году за лучшую оригинальную партитуру, лучший дизайн, лучший дизайн костюмов и лучший грим и прическу.

Действие фильма происходит в вымышленной европейской стране Зубровка и рассказывает о приключениях легендарного консьержа Густава Эйча и его протеже Зеро Мустафы.

Социальная сеть

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: биография, драма

Страна: США

Продолжительность: 120 минут

Год: 2010

Продюсер: Скотт Рудин, Дана Брунетти, Майкл Де Лука, Сеан Чаффин

В 2011 году фильм "Социальная сеть" получил три премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и лучший монтаж.

В фильме рассказывается об основании компании Facebook и конфликтах, возникающих между ее основателями.

Джокер

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Преступление, Драма, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 122 минуты

Год: 2019

Продюсер: Тодд Филлипс, Брэдли Купер, Эмма Тиллинджер Коскофф

В 2020 году "Джокер" получил две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль и лучшую оригинальную партитуру. Фильм рассказывает историю происхождения культового злодея Бэтмена, Джокера.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !