П'ять найкращих фільмів з Віллом Смітом, які слід подивитися

Протягом усієї своєї кар'єри Вілл Сміт демонструє незабутні образи – від захоплюючих науково-фантастичних пригод до проникливих драм. UAportal підготував список із п'яти фільмів, обов'язкових до перегляду.

Люди в чорному

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Екшн, Комедія, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 38хв

Рік виробництва: 1997

Головний продюсер: Волтер Ф. Паркес

У фільмі "Люди в чорному" Уілл Сміт грає роль агента Джей, дотепного нью-йоркського поліцейського, завербованого секретним урядовим агентством, яке слідкує за позаземною діяльністю на Землі. Разом із досвідченим агентом К, якого грає Томмі Лі Джонс, Джей вирушає у захоплюючу пригоду, щоб захистити планету від міжгалактичних загроз.

В гонитві за щастям

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Біографія, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік виконання: 2006

Головний продюсер: Вілл Сміт

Заснований на реальній історії, фільм "У гонитві за щастям" розповідає про Кріса Гарднера, якого зіграв Вілл Сміт, продавця і батька-одинака, який прагне забезпечити краще життя своєму маленькому синові. Зіткнувшись з бездомністю та незліченними перешкодами, непохитна стійкість Гарднера і любов до своєї дитини змушують його пройти стажування у престижній брокерській фірмі.

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Я легенда

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Драма, Наукова фантастика, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 41хв

Рік виконання: 2007

Головний продюсер: Аківа Голдсман

У постапокаліптичному трилері "Я – легенда" Вілл Сміт відіграє роль доктора Роберта Невіла, який, схоже, останнього вижив у Нью-Йорку після того, як катастрофічний вірус знищив людство. На самоті, крім свого вірного пса, Невілл намагається знайти ліки, борючись з жахливими нічними істотами, які тепер населяють місто.

Захисник

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Біографія, Драма, Спорт

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік зробити: 2015

Головний продюсер: Рідлі Скотт

У фільмі "Захисник" Вілл Сміт зображує доктора Беннета Омалу, судового патологоанатома, який виявляє у футболістів дегенеративне захворювання мозку, відоме як хронічна травматична енцефалопатія (ХТЕ). Незважаючи на потужну протидію з боку НФЛ, доктор Омалу прагне привернути увагу громадськості до небезпеки травм голови у спорті, що повторюються.

Король Річард

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Біографія, Драма, Спорт

Країна: США

Тривалість: 2год 24хв

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Тім Уайт

"Король Річард" – нещодавня біографічна драма, що демонструє виняткову акторську майстерність Вілла Сміта. У цьому надихаючому фільмі Сміт зображує Річарда Вільямса, батька та тренера суперзірок тенісу Венус та Серени Вільямс. Фільм розповідає про непохитну рішучість Річарда та його невпинне прагнення до величі для своїх дочок, долаючи труднощі расизму, бідності та конкурентного світу професійного тенісу.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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