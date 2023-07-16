П'ять найкращих комедійних фільмів 2006 року: живіт болітиме від сміху

UAportal підготував список найкращих фільмів, які змусять сміятися. Ці фільми не тільки привабливі, а й здобули визнання критиків та численні нагороди.

Рожева пантера

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедія, Кримінал, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2006

Продюсер: Роберт Саймондс

У фільмі "Рожева пантера" інспектору Клузо доручено розкрити гучну справу про вбивство, пов'язану з крадіжкою діаманта "Рожева пантера". Завдяки своїй незграбності та незграбним манерам йому вдається спіткнутися на шляху до істини, що призводить до кумедних результатів.

Дуже страшне кіно 4

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 23хв

Рік: 2006

Продюсер: Крейг Мазін

"Дуже страшне кіно 4" пародіює такі популярні фільми жахів, як "Образа", "Пила" та "Село". Фільм розповідає про Сінді Кемпбелл, яка намагається врятувати світ від інопланетного вторгнення, проходячи через низку згадок фільмів жахів та пародійних сцен.

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Клік

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Комедія, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 47хв

Рік: 2006

Продюсер: Ніл Х. Моріц

Фільм "Клік" розповідає історію Майкла Ньюмана, архітектора-трудоголіка, який отримав універсальний пульт, що дозволяє йому керувати своїм життям. Однак незабаром він розуміє, що ця влада має свої наслідки, і йому доводиться навчитися цінувати сьогодення та жити повним життям.

Суперначо

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедія, Сімейний, Спорт

Країна: США

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2006

Продюсер: Джек Блек

"Суперначо" розповідає історію Ігнасіо, кухаря у монастирі, який мріє стати лучадором. Він одягає маску і плащ і стає борцем, але незабаром опиняється у скрутному становищі, коли йому доводиться зіткнутися з крутими супротивниками. Фільм є кумедною сумішшю комедії та спорту.

Відпустка за обміном

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 18хв

Рік: 2006

Продюсер: Ненсі Мейєрс

Фільм "Відпустка з обміну" розповідає історію двох жінок, які змінюються будинками на час канікул, і кожна з них шукає нагоди почати все з чистого аркуша. У результаті вони обидві знаходять любов у несподіваних місцях і вчаться приймати радість життя. Фільм є душевною романтичною комедією, яка не залишить вас байдужими.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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