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П'ять найкращих мультфільмів, які допоможуть весело провести час

Марина Грамович

П'ять найкращих мультфільмів, які допоможуть весело провести час

UAportal підготував статтю про анімаційні фільми, що найбільш запам'ятовуються, випущені в період з 2004 по 2017 рік.

Таємниця Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 45хв

Рік: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

Нагороди фільму: Оскар за найкращий анімаційний фільм, Critics' Choice Movie Award за найкращий анімаційний фільм та Golden Globe Award за найкращий анімаційний фільм.

"Таємниця Коко" це щира історія про хлопчика на ім'я Мігель, який мріє стати музикантом, як його кумир Ернесто де ла Круз. Однак у сім'ї Мігеля існує багатовікова заборона на музику, і вони не дозволяють йому наслідувати свою пристрасть.

Вирішивши здійснити свою мрію, Мігель вирушає у подорож до Країни мертвих, щоб знайти свого прапрадіда, який, на його думку, є відомим музикантом Ернесто де ла Крусом. На шляху він зустрічає чарівного фокусника на ім'я Гектор, який допомагає йому дізнатися правду про минуле його сім'ї і про те, як важливо слідувати своєму серцю.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2015

Продюсер: Джонас Рівера

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм, Critics' Choice Movie Award за найкращий анімаційний фільм та Golden Globe Award за найкращий анімаційний фільм.

"Головоломка" це унікальний і вражаючий уяву фільм, який досліджує внутрішню роботу людського розуму. Історія розповідає про 11-річну дівчинку на ім'я Райлі, яка разом зі своєю родиною переїжджає із Середнього Заходу до Сан-Франциско.

Фільм фокусується на її емоціях радості, смутку, гніві, страху та огиді, які допомагають їй пройти через цей важкий перехід. Коли Радість і Сум відокремлюються від інших емоцій, вони вирушають у небезпечну подорож по розуму Райлі, щоб знайти дорогу назад і відновити баланс її емоційного стану.

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Рататуй

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 51хв

Рік: 2007

Продюсер: Бред Льюїс

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та BAFTA за найкращий анімаційний фільм.

"Рататуй" розповідає історію щура на ім'я Ремі, який мріє стати шеф-кухарем у Парижі. Опинившись на кухні відомого ресторану, він поєднується з молодим кухарем на ім'я Лінгвіні, щоб створити кулінарні шедеври, які справлять враження як на клієнтів, так і на власника ресторану. Однак вони повинні тримати в секреті справжню сутність Ремі, оскільки шеф-кухар ресторану має глибоку ненависть до щурів.

Суперсімейка

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 55хв

Рік: 2004

Продюсер: Джон Вокер

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та BAFTA за найкращий анімаційний фільм.

"Суперссімейка" це захоплююча пригода про сім'ю супергероїв, змушених приховувати свої здібності та жити тихим життям у передмісті. Коли могутній лиходій загрожує знищити місто, сім'я має вийти з відставки та використати свої унікальні здібності, щоб урятувати становище. Принагідно вони дізнаються справжню цінність сім'ї.

Вгору

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Мультфільми

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2009

Продюсер: Джонас Рівера

Нагороди за фільм: Оскар за найкращий анімаційний фільм та Золотий глобус за найкращий анімаційний фільм.

"Вгору" це зворушлива історія про пригоди та дружбу. Історія розповідає про продавця повітряних куль на пенсії Карла Фредріксена, який вирушає здійснити мрію всього свого життя дослідити Південну Америку. Він прикріплює тисячі гелієвих куль до свого будинку і вирушає в подорож, яка приводить його до екзотичної країни пригод та відкриттів. Дорогою він зустрічає хлопчика на ім'я Рассел, який стає попутником і вчить його справжньому значенню дружби.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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