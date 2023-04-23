П'ять найкращих мультсеріалів, які захоплюють сюжетом

Мультфільми – жанр, який захопив серця глядачів у всьому світі. UAportal підготував список із п'яти найкращих мультсеріалів, випущених у період з 2007 по 2015 рік.

Час пригод

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Пригоди/фентезі

Країна: США; Тривалість: 10 сезонів, 283 епізоди; Рік: 2010-2018

Продюсер: Frederator Studios

Серіал "Час пригод" отримав вісім премій "Еммі" та одну премію "Пібоді".

"Час пригод" розповідає про пригоди людини Фінна і пса Джейка в країні Ооо, постапокаліптичному світі, сповненому чарівництва та небезпек.

Гравіті Фолз

Рейтинг IMDB: 8.9

Жанр: Містерія/Комедія

Країна: США; Тривалість: 2 сезони, 40 епізодів; Рік: 2012-2016

Продюсер: Disney Television Animation

"Гравіті Фолз" отримав дві премії "Еммі" та дитячу премію BAFTA.

"Гравіті Фолз" розповідає про братів-близнюків Діппера та Мейбл Пайнс, які проводять літо зі своїм двоюрідним дідусем у таємничому містечку Гравіті Фолз, розкриваючи надприродні таємниці та змови.

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Аватар: Легенда про Кору

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Екшн/фентезі

Країна: США; Тривалість: 4 сезони, 52 епізоди; Рік: 2012-2014

Продюсер: Анімаційна студія Nickelodeon

Серіал "Легенда про Кору" отримав премію "Еммі" та премію "Енні".

Дія "Аватара: Легенда про Кору" відбувається через 70 років після подій його попередника, внаслідок чого новий Аватар Корра намагається відновити баланс у світі на тлі політичних потрясінь та духовних хвилювань.

Рік і Морті

Рейтинг IMDB: 9.2

Жанр: Наукова фантастика/комедія

Країна: США; Тривалість: 5 сезонів, 52 епізоди; Рік: 2013 - час

Продюсер: Вільямс Стріт

Серіал "Рік і Морті" отримав дві премії "Еммі" та премію "Вибір критиків".

"Рік і Морті" розповідає про пригоди цинічного вченого та його добросердого, але легко піддається впливу онука у численних вимірах та реальностях.

Фінес і Ферб

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедія/Мюзикл

Країна: США; Тривалість: 4 сезони, 136 епізодів; Рік: 2007-2015

Продюсер: Disney Television Animation

"Фінеас та Ферб" отримав три премії "Еммі" та дитячу премію BAFTA.

"Фінеас і Ферб" розповідає про те, як зведені брати починають здійснювати грандіозні та найчастіше сюрреалістичні проєкти під час літніх канікул, на жах своєї сестри та захоплення друзів.

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