П'ять найкращих пригодницьких фільмів: глядачі будуть у напрузі

Пригодницькі фільми забезпечують захоплююче та хвилююче видовище. Вони відправляють глядачів у подорож незвіданими місцями і можуть перенести їх у нові світи. UAportal підготував список із п'яти пригодницьких фільмів, які були випущені в період з 2010 по 2015 рік.

Життя Пі

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Пригоди/Драма

Країна: США, Тайвань, Великобританія; Тривалість: 2год 7хв; Рік: 2012

Продюсер: Енг Лі

"Життя Пі" – візуально приголомшливий фільм, заснований на однойменному романі Яна Мартеля. Після аварії корабля Пі Патель опиняється на рятувальній шлюпці в Тихому океані разом з бенгальським тигром на ім'я Річард Паркер.

Незважаючи на свій первісний страх, Пі вдається приручити тигра, і між ними виникає неймовірний зв'язок. Вони повинні подолати підступні води Тихого океану, впоратися з голодом, жагою та іншими небезпеками, якщо сподіваються повернутися до цивілізації.

Неймовірне життя Уолтера Мітта

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Пригоди, Комедія, Драма

Країна: США; Тривалість: 1год 54хв; Рік: 2013

Продюсер: Бен Стіллер

Уолтер Мітті – мрійник, що працює в журналі Life. Коли журнал купують і багато його колег було звільнено, Уолтеру доручають знайти зниклий фотонегатив.

Це відправляє його в пригоду по всьому світу, де він стикається з різними труднощами та зустрічає нових людей. Принагідно Уолтер виявляє, що здатний набагато більше, ніж він коли-небудь думав.

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Голодні ігри

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США; Тривалість: 2год 22хв; Рік: 2012

Продюсер: Ніна Якобсон

"Голодні ігри" – антиутопічний пригодницький фільм, заснований на популярному романі Сюзанни Коллінз. У майбутньому, де на зміну Сполученим Штатам прийшов тоталітарний режим під назвою Панем, щороку з кожного з дванадцяти районів обирають дві дитини для участі в Голодних іграх – телевізійному поєдинку на смерть. Коли Кетніс Евердін добровільно погоджується зайняти місце своєї сестри на іграх, вона повинна використати всі свої навички, щоб вижити та перехитрити своїх суперників.

Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорога

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Анімація, Пригоди.

Країна: США, НЗ; Тривалість: 1год 47хв; Рік: 2011

"Пригоди Тінтіна: Таємниця єдинорога" – це анімаційний пригодницький фільм, заснований на популярній серії коміксів бельгійського мультиплікатора Ерже. Коли Тінтін купує на ринку модель корабля, він вирушає на пошуки втраченого скарбу.

По дорозі він зустрічає капітана Хеддока, моряка з неспокійним минулим, і разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб розкрити правду про скарби та перемогти злого лиходія Реда Рекхема.

Дика

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Драма, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 1год 55хв; Рік: 2014

Продюсер: Різ Візерспун

"Дика" – біографічний пригодницький фільм, заснований на мемуарах Шеріл Стрейд. Після ряду особистих трагедій Шеріл Стрейд вирішує поодинці вирушити в похід Тихоокеанською хрестовою стежкою.

По дорозі вона стикається з фізичними та емоційними труднощами, але також зустрічає добрих незнайомців, які допомагають їй у подорожі. Завдяки своєму досвіду Шеріл навчається прощати себе і знаходити спокуту.

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