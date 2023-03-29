Пять лучших приключенческих фильмов: зрители будут в напряжении

Приключенческие фильмы обеспечивают захватывающее и волнующее зрелище. Они отправляют зрителей в путешествие по неизведанным местам и могут перенести их в новые миры. UAportal подготовил список из пяти приключенческих фильмов, которые были выпущены в период с 2010 по 2015 год.

Жизнь Пи

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Приключения/Драма

Страна: США, Тайвань, Великобритания; Продолжительность: 2ч 7мин; Год: 2012

Продюсер: Энг Ли

"Жизнь Пи" – визуально потрясающий фильм, основанный на одноименном романе Яна Мартеля. После кораблекрушения Пи Патель оказывается на спасательной шлюпке в Тихом океане вместе с бенгальским тигром по имени Ричард Паркер.

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Несмотря на свой первоначальный страх, Пи удается приручить тигра, и между ними возникает невероятная связь. Они должны преодолеть коварные воды Тихого океана, справиться с голодом, жаждой и другими опасностями, если надеются вернуться к цивилизации.

Невероятная жизнь Уолтера Митта

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, Комедия, Драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 54мин; Год: 2013

Продюсер: Бен Стиллер

Уолтер Митти – мечтатель, работающий в журнале Life. Когда журнал покупают и многие его коллеги были уволены, Уолтеру поручают найти пропавший фотонегатив.

Это отправляет его в приключение по всему миру, где он сталкивается с различными трудностями и встречает новых людей. Попутно Уолтер обнаруживает, что способен на гораздо большее, чем он когда-либо думал.

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Голодные игры

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Приключения, Научно-фантастический

Страна: США; Продолжительность: 2ч 22мин; Год: 2012

Продюсер: Нина Якобсон

"Голодные игры" – антиутопический приключенческий фильм, основанный на популярном романе Сюзанны Коллинз. В будущем, где на смену Соединенным Штатам пришел тоталитарный режим под названием Панем, каждый год из каждого из двенадцати районов выбирают по два ребенка для участия в Голодных играх – телевизионном поединке на смерть. Когда Кэтнисс Эвердин добровольно соглашается занять место своей сестры на играх, она должна использовать все свои навыки, чтобы выжить и перехитрить своих соперников.

Приключения Тинтина: Тайна единорога

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Приключения, Анимация

Страна: США, НЗ; Продолжительность: 1ч 47мин; Год: 2011

"Приключения Тинтина: Тайна единорога" – это анимационный приключенческий фильм, основанный на популярной серии комиксов бельгийского мультипликатора Эрже. Когда Тинтин покупает на рынке модель корабля, он отправляется на поиски потерянного сокровища.

По пути он встречает капитана Хэддока, моряка с неспокойным прошлым, и вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы раскрыть правду о сокровищах и победить злого злодея Рэда Рэкхема.

Дикая

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Приключения, Драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 55мин; Год: 2014

Продюсер: Риз Уизерспун

"Дикая" – биографический приключенческий фильм, основанный на мемуарах Шерил Стрэйд. После ряда личных трагедий Шерил Стрэйд решает в одиночку отправиться в поход по Тихоокеанской крестовой тропе.

По пути она сталкивается с физическими и эмоциональными трудностями, но также встречает добрых незнакомцев, которые помогают ей в путешествии. Благодаря своему опыту Шерил учится прощать себя и находить искупление.

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