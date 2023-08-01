П'ять найкращих серіалів про подорожі в часі: обов'язкові для перегляду любителям фентезі
Хто б не хотів переміститися в минуле чи майбутнє? Фільми зможуть занурити вас в особливості кожної епохи. UAportal підготував п'ять серіалів цього жанру, які сподобаються глядачам будь-якого віку.
"Пітьма"
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Подорож у часі, містика, драма
Країна: Німеччина
Тривалість: 60 хвилин на серію
Роки: 2017-2020
Виробництво NetflixСюжет серіалу:
Сюжет розгортаються в маленькому німецькому містечку Вінден, в якому зникнення двох дітей запускає ланцюг подій, що викриває складне та взаємопов'язане життя його мешканців різних поколінь. З кожною серією відкриваються нові таємниці, що переплітаються з маніпуляціями часом.
"Людина майбутнього"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Подорож у часі, комедія, наукова фантастика
Країна: США
Тривалість: 30 хвилин на серію
Роки: 2017-2020
Виробництво: HuluСюжет серіалу:
Фільм розповідає про пригоди Джоша Майбутченка, прибиральника вдень і завзятого геймера вночі. Коли він успішно завершує неймовірно складну відеогру під назвою "Біотичні війни", його відвідують два воїни з майбутнього, Тигриця та Вовк, які розповідають, що гра насправді була інструментом вербування для пошуку рятівника людства.
"Квантовий стрибок"
Рейтинг IMDB: 9.2/10
Жанр: Подорож у часі, драма
Країна: США
Тривалість: 60 хвилин на серію
Рік: 2018-2023
Виробництво: Leap Studios
Геніальний вчений доктор Сем Бекетт опиняється в пастці вічного експерименту з подорожей у часі. З кожним стрибком він вселяється в тіло іншої людини в минулому, щоб виправити історичні помилки й врешті-решт знайти шлях додому. Разом зі своїм голографічним гідом, Елом, головний герой переживає ключові моменти минулого, залишаючи незабутній слід у житті людей, з якими він взаємодіє.
"Побачимось вчора"
Рейтинг IMDB: 5.1
Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика, драма
Країна: США
Тривалість: 86 хвилин
Рік: 2019
Виробництво: Netflix
Вундеркінда Клодетт "Сі Джей" Вокер та її найкращий друг Себастьян Джей Томас намагаються віднайти машину часу. Керуючись своїми прагненнями й підживлюючись любов'ю до науки, друзям вдається створити рюкзак, який дозволяє їм подорожувати між часовими вимірами.
"Кохання, поза часом"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Подорож у часі, романтика, драма
Країна: США
Тривалість: 90 хвилин
Рік: 2019
Виробництво: Hallmark Channel
У центрі уваги – чарівна історія кохання Емілі та Деніела. Дівчина, талановита молода художниця, знаходить старовинний кишеньковий годинник, який має дивовижну здатність переносити її у 19 століття. У цій епосі вона зустрічає Деніела, чарівного й галантного джентльмена. У них починається надзвичайний роман, який не підвладний кордонам часу.
Раніше, UaPortal порекомендував топ-5 найцікавіших фільмів останніх років про космічні подорожі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!