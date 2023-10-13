П'ять неочікуванних пар родичів у Голлівуді: що про них відомо

Голлівуд, відомий своїм блиском і гламуром, часто дивує нас таємними родинними зв'язками між найвідомішими зірками індустрії. Хоча ми знайомі з відомими голлівудськими сім'ями, є також численні пари знаменитостей, чиє спільне походження залишається мало відомим. UAportal розповів про інтригуючі родинні зв'язки найулюбленіших голлівудських знаменитостей.

Бред Пітт і Спайк Лі

Бред Пітт і Спайк Лі не тільки давні приятелі, але й мають неабиякий родинний зв'язок, оскільки є 12-юрідними братами. Яскравим прикладом їхньої спільної роботи є документальний фільм Лі "Якщо Бог хоче, а Крик не встане", в якому Пітт брав активну участь разом з Лі.

Бен Аффлек і Метт Деймон

Друзі дитинства, що стали голлівудськими легендами, Бен Аффлек і Метт Деймон починали свій шлях разом як сценаристи-початківці. Їх кар'єра розпочалася з визнаного критиками фільму "Розумник Вілл Хантінг", який не лише продемонстрував їхні таланти, але й приніс їм премію "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій у 1997 році.

Їхні дружні стосунки виходять за рамки професійного успіху: Аффлек і Деймон також є 10-юрідними братами. У 2009 році вони виявили свої родинні зв'язки через Історичну генеалогічну службу Нової Англії, простеживши свій родовід до муляра на ім'я Вільям Ноултон-молодший, англійського іммігранта, який прибув до Сполучених Штатів у 1830-х роках.

Авріл Лавін та Джастін Бібер

Канадські музиканти Авріл Лавін та Джастін Бібер, відомі своїми проривами у 2000-х та 2010-х роках, мають не лише спільну Батьківщину. Результати дослідження родоводу відкрили цікавий факт: Лавінь і Бібер брат і сестра 12-го коліна. Відкриття їхнього родинного зв'язку, разом з їхніми неймовірними музичними досягненнями, тільки збагачує їхні зіркові відносини.

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Селін Діон і Райан Гослінг

Селін Діон і Райан Гослінг, видатні діячі шоубізнесу Канади, мають різні професійні шляхи і не демонструють очевидних родинних чи професійних зв'язків. Однак американське дослідження, опубліковане журналом Ancestry, виявило їхню спорідненість. Зв'язок між цими двома знаменитостями сягає корінням у 400 років, до перших поселенців у Квебеку. Цей історичний зв'язок пов'язує їх разом, з'єднуючи світи поп-музики та голлівудського акторства.

Ель Феннінг і Кейт Мідлтон

У той час як Ель Феннінг засліплює публіку своїми захоплюючими виступами в таких фільмах, як "Супер 8" і "Малефісента", Кетрін Міддлтон, також відома як герцогиня Кембриджська, представляє британську королівську сім'ю завдяки своєму шлюбу з принцом Вільямом. Дивно, але Феннінг, а отже, і її сестра Дакота Феннінг, є далекою родичкою Кейт Міддлтон. Вони простежують свій спільний родовід аж до англійського короля Едуарда ІІІ, пов'язуючи американську та британську акторські еліти у витончений, але цікавий спосіб.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував статтю про сходження Роберта Джона Дауні-молодшого у шоу-бізнесі.

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