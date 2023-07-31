П'ять приголомшливих фентезі для приємного відпочинку: добірка для справжніх поціновувачів магічних світів

Фентезі завжди займали особливе місце в серцях глядачів. Від історій про відважних шукачів пригод до міфічних істот і царств за межами уяви – ці фільми зачаровують глядачів різного віку. UAportal підготував топ-5 найкращих кінострічок цього жанру.

"Форма води"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фантастика, драма

Країна: США

Тривалість: 123 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Сюжет розгортається в Балтіморі на початку 1960-х років, де німа прибиральниця Еліза виявляє таємничу істоту, яку утримують у полоні в секретній урядовій лабораторії. Між головною героїнею та земноводною істотою виникає глибокий зв'язок. Дівчина вирішує звільнити її з допомогою своїх друзів. Це нетрадиційна історія кохання, що нікого не залишить байдужим.

"Лабіринт Фавна"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Фантастика, драма, військовий

Країна: Мексика, Іспанія, США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2006

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо, Берта Наварро, Альфонсо Куарон

Юна Офелія втікає в міфічний лабіринт під час громадянської війни в Іспанії. Зіткнувшись з таємничими істотами та підступними випробуваннями, дівчина вирушає на пошуки, щоб виконати своє призначення давно втраченої принцеси підземного королівства.

"Голос монстра"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Фентезі, драма

Країна: США, Іспанія, Велика Британія

Тривалість: 108 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Белен Атьєнса, Джонатан Кінг, Мітч Хорвітс

Молодий хлопець, на ім'я Коннор, зіштовхується з проблемами, що пов'язані з хворобою матері, шкільними хуліганами та тягарем власних емоцій. Коли вночі до нього приходить величезне древнє чудовисько, головний герой вирушає в глибоку і трансформаційну подорож, яка досліджує складнощі дорослішання.

"Фантастичні звірі і де їх шукати"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний

Країна: Велика Британія, США

Тривалість: 133 хв

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер Девід Гейман, Джоан Роулінг, Стів Кловес

Ньют Скамандер, маґізолог, який приїжджає до Нью-Йорка 1920-х років з валізою, наповненою надзвичайними створіннями. Коли ці магічні істоти втікають, головний герой вирушає на їх пошуки.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Фентезі, пригоди, сімейний

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 143 хв

Рік: 2005

Головний продюсер: Марк Джонсон, Ендрю Адамсон, Філіп Стоєр

Сюжет розгортається в чарівній країні Нарнії, в якій четверо братів і сестер знаходять чарівну шафу, що веде їх у світ, занурений у вічну зиму. Об'єднавши зусилля з благородним левом Асланом, діти вирушають у небезпечну подорож, щоб перемогти зловісну Білу Відьму та відновити владу законного правителя королівства.

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