П'ять продуктів, які можна використати замість косметики

UAportal підготував альтернативні варіанти використання натуральних продуктів харчування у щоденній процедурі догляду за собою. Відкрийте для себе переваги фруктів, овочів, олій та інших речей для покращення стану шкіри, волосся та зовнішнього вигляду в цілому.

Фрукти, овочі та інші інгредієнти

Пюре з авокадо може слугувати маскою для волосся, що глибоко зволожує, а огірки заспокоюють втомлені очі та зменшують набряклість. Мед можна використовувати як зволожуючу маску для обличчя.

Олія

Ефірні олії, такі як лаванда, чайне дерево і троянда, можна застосовувати безпосередньо для ароматерапії або змішувати з іншими оліями, такими як кокосова олія або олія жожоба, для отримання натурального зволожуючого крему. Оливкова олія – це універсальний варіант, який працює як маска для волосся, бальзам для губ або засіб для зняття макіяжу. Скористайтеся перевагами олій як для краси, так і для розслаблення у своїй щоденній рутині.

Йогурт

Йогурт пропонує величезні переваги для краси, якщо включити його у свій догляд за шкірою завдяки пробіотикам та ензимам. Його можна застосовувати як заспокійливу маску для обличчя або поєднувати з іншими інгредієнтами для живильного догляду за волоссям. Молочна кислота, що міститься в йогурті, сприяє відлущуванню шкіри та очищенню закупорених пор, в результаті чого колір обличчя стає сяючим.

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Зелений чай

Зелений чай, напій, що бадьорить, розкриває свої приховані сили і у сфері краси. Насичений антиоксидантами, він бореться з вільними радикалами, протидіючи передчасному старінню і зменшуючи запалення.

Додайте зелений чай в тонік або пінку для обличчя, щоб звузити пори і освітлити колір обличчя. Крім того, охолоджені пакетики зеленого чаю можуть зменшити синці під очима та набряки.

Харчова сода

У поєднанні з водою сода створює м'який пілінг для обличчя та тіла. Дезодоруючі властивості соди дозволяють наносити її під пахви або на ступні ніг як природний засіб для усунення неприємного запаху. Урізноманітніть свої косметичні процедури завдяки доступності та універсальності харчової соди.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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