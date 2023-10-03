П'ять порад, як навчитися правильно реагувати на критику

Вміння реагувати на критику є важливою навичкою для кожної людини, незалежно від її діяльності та професії. UAportal підготував практичні поради та ідеї, які допоможуть ефективно реагувати на критику та використовувати її як інструмент для самовдосконалення.

Будьте налаштовані на зворотній зв'язок

Отримувати критику може бути непросто, але важливо підходити до неї з відкритим серцем. Замість того, щоб ставати в оборону або нехтувати критикою, спробуйте сприймати її як можливість для власного зростання.

Пам'ятайте, що зворотний зв'язок може надати цінну інформацію та допомогти людям вдосконалюватися. Навіть якщо ви не згодні з усім, все одно можна почерпнути для себе поради, які можуть виявитися корисними.

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Відокремлюйте послання від посланця

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, хто критикує, зосередьтеся на змісті самого зворотного зв'язку. Спробуйте об'єктивно оцінити обґрунтованість висловлених зауважень. Абстрагуючись від того, хто критикує, можна краще оцінити цінність його вкладу і ефективніше відповісти на нього.

Ставтеся до критики з розумінням

Поставте себе на місце іншої людини і спробуйте усвідомити її точку зору. Таким чином можна сприяти більш конструктивному та поважному діалогу. Захисна або агресивна реакція лише загострить ситуацію і перешкоджатиме особистісному зростанню.

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Знайдіть час на роздуми

Не реагуйте імпульсивно та не займайте оборонну позицію. Замість цього зробіть крок назад і дайте собі можливість обміркувати отриману інформацію. Подумайте про обґрунтованість критики і про те, наскільки вона відповідає вашим особистим цілям і цінностям.

Вчіться на власному досвіді

Запитайте себе, чого можна навчитися на основі цього зворотного зв'язку і як його можна використати для самовдосконалення. Сприймайте критику як можливість для особистого та професійного розвитку.

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