П'ять дивовижних сімейних фільмів, які змусять дивитися життя по-іншому

UAportal підготував список із п'яти найкращих сімейних фільмів, які вийшли у прокат у період з 2016 по 2019 рік. Вони змусять глядачів подивитись життя по-іншому.

Король Лев

IMDB рейтинг: 7,2

Жанр: Анімація, Пригоди, Драма

Країна: США Тривалість: 118 хв. Рік: 2019

Продюсер: Джон Фавро.

"Король Лев" – американський музичний фільм режисера Джона Фавро, заснований на однойменному класичному анімаційному фільмі Walt Disney Pictures 1994 року. Фільм розповідає про Сімба, молодого левеня, який після смерті свого батька Муфаси стає спадкоємцем трону Прайда.

За допомогою своїх друзів Тімона та Пумбаа він має проявити мужність, щоб відвоювати свою батьківщину у лиходія дядька Шрама. У фільмі звучать голоси Дональда Гловера у ролі Сімби, Бейонсе Ноулз-Картер у ролі Нали та Джеймса Ерла Джонса у ролі Муфаси.

Мері Поппінс повертається

IMDB рейтинг: 6,6

Жанр: Комедія, Сімейний, Фентезі

Країна: США Тривалість: 130 хв. Рік: 2018

Продюсер: Роб Маршалл

"Мері Поппінс повертається" – продовження класичного діснеївського фільму 1964 року "Мері Поппінс" з Емілі Блант у головній ролі. Вона повертається до сім'ї Бенкс до Лондона 1930-х років після довгих років відсутності.

Мері повертає радість у їхнє життя за допомогою своїх магічних здібностей і вчить їх вірити в себе і ніколи не втрачати надію, яким би важким не було життя. У фільмі також знялися Лін-Мануель Міранда у ролі Джека та Бен Уїшоу у ролі Майкла Бенкса.

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Таємниця Коко

IMDB Рейтинг: 8,4

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: США Тривалість: 105 хв Рік: 2017

Продюсер: Лі Ункрич

Таємниця Коко – анімаційний музичний фільм-фентезі від Pixar, який розповідає історію Мігеля Рівера, який мріє стати музикантом, як його кумир Ернесто де ла Круз. Але він не може через заборону його сім'ї на музику через прокляття багатьох поколінь.

Мігель вирушає в пригоду, повну колоритних персонажів, щоб дізнатися більше про своїх предків, де він виявляє життєві уроки, які залишаться з ним назавжди, і робить кілька незабутніх спогадів на цьому шляху. У фільмі знялися Гаель Гарсія Берналь, Бенджамін Братт, Аланна Убах та інші, що озвучують різних персонажів.

У пошуках Дорі

IMDB Рейтинг: 7,3

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США Тривалість: 103 хв Рік: 2016

Продюсер: Ендрю Стентон

"У пошуках Дорі" – продовження фільму 2003 року "У пошуках Немо", в якому Дорі вирушає в подорож з Австралії до Каліфорнії у пошуках своїх давно втрачених батьків, озвучених Дайан Кітон та Юджином Леві. Під час цієї подорожі вона зустрічає нових цікавих друзів, таких як Хенк, озвучений Едом О'Нілом, та Дестіні, озвучена Кейтлін Олсон, які допомагають їй знайти те, що вона шукала весь цей час – будинок. Еллен ДеДженерес знову виконує роль Дорі, а Альберт Брукс знову грає Марліна.

Бос-молокосос

IMDB Рейтинг: 6,5

Жанр: Анімація, Комедія

Країна: США Тривалість: 97 хв Рік: 2017

Продюсер: Том МакГрат

Бос-молокосос – комп'ютерний анімаційний комедійний фільм компанії DreamWorks, в центрі якого Тім Темплтон, озвучений Майлзом Бакші, якого завжди любили більше за інших дітей, поки "Бос-молокосос", озвучений Алеком Болдуїном, не приїжджає до їхнього будинку, видаючи себе за нового брата Тіма. Незважаючи на первісне суперництво між ними, вони незабаром стають найкращими друзями, коли об'єднують свої сили проти спільного ворога – генерального директора Френсіса Е Френсіса, якого озвучує Стів Бушемі.

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