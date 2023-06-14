П'ять знаменитостей, які відмовилися від своїх дітей

У гламурному світі знаменитостей життя їхніх дітей часто затьмарюється вимогами слави та багатства. Балансувати між роботою та сімейними обов'язками – завдання не з легких, і деяким зіркам важко знайти гармонійну рівновагу.

UAportal підготував історії відомих публічних особистостей, які вирішили розірвати відносини зі своїми дітьми. Хоча вимоги кар'єри є загальним фактором, є й інші причини, що спонукали цих зірок прийняти таке несамовите рішення.

Ентоні Хопкінс

Відомий як один із найвидатніших акторів сучасності, Ентоні Хопкінс залишив темний слід у своєму особистому житті як батька. Ебігейл Хопкінс, єдина дочка володаря премії "Оскар", залишається для нього чужою. У відвертому інтерв'ю Radio Times у травні 2018 року Хопкінс розповів, що не знає про власних онуків, бо не спілкується з дочкою.

"Люди віддаляються один від одного. Сім'ї розходяться, а ви продовжуєте жити. Люди роблять вибір. Я ні про що не шкодую", – сказав актор.

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Том Круз

Суперзірка Том Круз, відомий своїми ролями у франшизі "Місія нездійсненна", зіткнувся з розривом у відносинах зі своєю дочкою Сурі після розлучення з актрисою Кеті Холмс у 2012 році. Розрив стався через рішення Холмса дистанціюватися від саєнтології, яку Круз гаряче підтримував.

З того часу Круз не бере участі в житті своєї дочки, не виявляє особливої участі і не спілкується з нею. Однак варто зазначити, що, згідно з шлюборозлучним договором, Круз фінансово підтримуватиме освіту Сурі, яка цього року почне вивчати моду в одному з університетів Нью-Йорка.

Вуді Аллен

Відомий режисер Вуді Аллен усиновив дітей під час стосунків із Мією Ферроу, відомою актрисою. Однак його дочка Ділан віддалилася від нього у семирічному віці після публічних звинувачень у сексуальному насильстві з боку Аллена у 1993 році. Інцидент був оповитий таємницею, а заяви про захист дитини викликали тривалу судову боротьбу.

У 2014 році Ділан сміливо повторила свої звинувачення у відкритому листі до The New York Times. На жаль, Аллен, як і раніше, відірваний від життя своєї дочки. Брат Ділан Ронан, який підтримував її протягом усього випробування, також віддалився від батька.

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Кейтлін Дженнер

Раніше відома як Вільям Брюс Дженнер, Кейтлін Дженнер пройшла процедуру зміни статі у 2015 році після того, як стала батьком шістьох дітей. Один із дітей Дженнера, Брендон, народився у шлюбі з актрисою Ліндою Томпсон, колишньою подругою Елвіса Преслі. На жаль, Кейтлін і Брендон більше не підтримують тісний зв'язок: батько не зміг бути присутнім на весіллі сина, незважаючи на їхнє попереднє спілкування.

Джекі Чан

Легендарний актор Джекі Чан ніколи не визнавав свою дочку Етту, яка народилася від роману з "Міс Азія 1990" Елейн Нг, коли він ще був одружений зі своєю нинішньою дружиною Джоан Лін. Хоча існування його позашлюбної дочки стало надбанням громадськості, Чан вважав за краще тримати дистанцію. Так само і сама Етта, схоже, не зацікавлена в налагодженні стосунків зі своїм знаменитим батьком.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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