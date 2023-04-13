Пишна паска без молока та яєць до великоднього столу: простий рецепт
Здивуйте гостей незвичним смаком веганської паски, яка нічим не поступаються традиційній. Крім того, її можуть сміливо вживати люди з непереносимістю лактози та вегани.
Для приготування вам знадобиться:
– стиглий банан – 1 шт.;
– сухі дріжджі – 5 г;
– цукор – 150 г;
– вівсяне молоко – 250 мл;
– борошно – 250 г
– родзинки – 50 г;
– курага – 50 г;
– рослинна олія – 3 ст. л.
Розімніть банан. Додайте до нього дріжджі, цукор та просіяне борошно. Потім налийте 250 мл вівсяного молока, родзинки та курагу. Перемішайте. Додайте олію та знову перемішайте.
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Візьміть форми для випікання пасок та розподіліть по них тісто. Відправте підходити у тепле місце на годину.
Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів 45 – 50 хвилин. Готову паску прикрасьте за смаком.
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