Розкриваємо правду: топ-5 продуктів, користь яких переоцінена

UAportal занурився у світ міфів і хибних уявлень про харчування, де, здавалося б, корисні продукти викриваються у перебільшених твердженнях про їхню користь. Дізнайтеся про неефективність і завищені вимоги, пов'язані з деякими популярними дієтичними продуктами.

Капуста

Одним з продуктів, який часто рекламують за його численні переваги для здоров'я, є капуста. Попри те, що капуста дійсно має певну поживну цінність, її нібито статус суперпродукту може бути перебільшеним. Багато людей вважають капусту високим джерелом важливих вітамінів і мінералів. Однак дослідження показали, що інші види листової зелені, такі як шпинат і мангольд, насправді містять набагато більше поживних речовин.

Кіноа

Кіноа часто вихваляють як один з найкорисніших злаків і чудову альтернативу рису або макаронам. Однак важливо зазначити, що кіноа насправді не є зерном, а скоріше насінням. Воно має певні поживні переваги, наприклад, високий вміст білка та різноманітних вітамінів і мінералів. Тим не менш, вона не обов'язково перевершує інші злаки за складом макроелементів.

Кокосова олія

Кокосова олія набула величезної популярності в останні роки, і її часто називають панацеєю від різних проблем зі здоров'ям. Однак користь кокосової олії для здоров'я може бути перебільшеною. Кокосова олія – це насичений жир, і, як і інші джерела насичених жирів, вона може негативно впливати на здоров'я серця при надмірному споживанні. Однак кокосова олія містить певні антиоксиданти та має антимікробні властивості, її загальний вплив на здоров'я не такий значний, як дехто стверджує.

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Кістковий бульйон

Кістковий бульйон став модним продуктом здорового харчування, прихильники якого стверджують, що він може покращити травлення, підвищити імунну функцію та сприяти здоров'ю шкіри. Хоча кістковий бульйон містить деякі поживні речовини, такі як колаген, важливо зазначити, що його кількість відносно невелика порівняно з іншими джерелами їжі. Крім того, багато тверджень про користь кісткового бульйону для здоров'я ґрунтуються на анекдотичних свідченнях, а не на наукових дослідженнях.

Сироп агави

Сироп агави позиціонується як більш здорова альтернатива цукру завдяки низькому глікемічному індексу. Однак високий вміст фруктози в сиропі агави насправді може бути шкідливим для здоров'я. Надмірне споживання сиропу агави може призвести до резистентності до інсуліну, підвищення рівня тригліцеридів та підвищеного ризику метаболічного синдрому. Незважаючи на те, що він має менший вплив на рівень цукру в крові порівняно з рафінованим цукром, він все ж є висококонцентрованим підсолоджувачем, який слід вживати в помірних кількостях.

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