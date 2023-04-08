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Рецепт виликодніх булочок від королівської сім‘ї

Анастасія Крищук

Рецепт виликодніх булочок від королівської сім‘ї

Кожного року на сторінці королівської сім’ї викладають рецепт традиційних булочок. Вони обов’язково поливаються сиропом та прикрашаються хрестоподібними візерунками.

Великодні булочки печуться у сім’ї Віндзорів вже сотні років та подаються до королівського столу. Традиційно, їх їдять у Страсну п‘ятницю.

За легендою, у 14 столітті монах абатства Сент-Олбанс спік такі булочки та роздав нужденним.

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Для приготування королівських булочок потрібно:

– Яйця – 2 шт.

– Свіжі дріжджі – 25 гр.

– 375 гр. борошна грубого помолу

– 2 ст. л. цукру

– 60 г. вершкового масла, нарізаного кубиками та охолодженого

– 130 мл. води

– Велика дрібка солі

– Цукати – 2 ст. л.

– Родзинки – 2 ст. л.

– Кориця та кардамон або спеції за смаком

Суміш для візерунків:

– 4 ст. л. борошна

– 1 ст. л. цукру

– 1 ст. л. води

Сироп:

– 200 г. цукру

– 100 мл. води

Як замісити тісто і спекти булочки:

  1. Розведіть дріжджі в теплій воді. Просійте борошно, сіль, цукор та спеції у велику миску.
  2. В центрі суміші зробіть поглиблення. Змішайте дріжджі з яйцями та вилийте у поглиблення. Замісіть тісто.
  3. Додайте цукати, вершкове масло та вимішуйте 5 хвилин. Розділіть тісто на 13-15 булочок.
  4. Застеліть деко пергаментом, викладіть булочки і залишіть на 30-45 хвилин, щоб булочки підійшли.
  5. Візьміть інгридієнти для прикрашання, змішайте їх та прикрасьте булочки.
  6. Випікайте 8-12 хвилин при 220 градусах та змажте теплим цукровим сиропом ( для сиропу цукор розведіть у воді)

Зверніть увагу і на відеорецепт приготування булочок.

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