Рецепт виликодніх булочок від королівської сім‘ї
Кожного року на сторінці королівської сім’ї викладають рецепт традиційних булочок. Вони обов’язково поливаються сиропом та прикрашаються хрестоподібними візерунками.
Великодні булочки печуться у сім’ї Віндзорів вже сотні років та подаються до королівського столу. Традиційно, їх їдять у Страсну п‘ятницю.
За легендою, у 14 столітті монах абатства Сент-Олбанс спік такі булочки та роздав нужденним.
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Для приготування королівських булочок потрібно:
– Яйця – 2 шт.
– Свіжі дріжджі – 25 гр.
– 375 гр. борошна грубого помолу
– 2 ст. л. цукру
– 60 г. вершкового масла, нарізаного кубиками та охолодженого
– 130 мл. води
– Велика дрібка солі
– Цукати – 2 ст. л.
– Родзинки – 2 ст. л.
– Кориця та кардамон або спеції за смаком
Суміш для візерунків:
– 4 ст. л. борошна
– 1 ст. л. цукру
– 1 ст. л. води
Сироп:
– 200 г. цукру
– 100 мл. води
Як замісити тісто і спекти булочки:
- Розведіть дріжджі в теплій воді. Просійте борошно, сіль, цукор та спеції у велику миску.
- В центрі суміші зробіть поглиблення. Змішайте дріжджі з яйцями та вилийте у поглиблення. Замісіть тісто.
- Додайте цукати, вершкове масло та вимішуйте 5 хвилин. Розділіть тісто на 13-15 булочок.
- Застеліть деко пергаментом, викладіть булочки і залишіть на 30-45 хвилин, щоб булочки підійшли.
- Візьміть інгридієнти для прикрашання, змішайте їх та прикрасьте булочки.
- Випікайте 8-12 хвилин при 220 градусах та змажте теплим цукровим сиропом ( для сиропу цукор розведіть у воді)
Зверніть увагу і на відеорецепт приготування булочок.
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