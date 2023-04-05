Риба та апельсиновий сік: які продукти покращують зір

Щодня наші очі стикаються з великим навантаженням: комп’ютер, смартфон, сонце, кондиціонер, занадто сухе повітря – усе це наносить шкоду очам.

Щоб покращити стан очей необхідно слідкувати за тим, що ви їсте. UaPortal зібрав список продуктів, які дуже корисні для очей та покращують їх стан, серед них каротиноїди, риба, фрукти та овочі.

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Каротиноїди

Їх у великій кількості містять помаранчеві фрукти та овочі: морква, гарбуз, перець, нектарини, персики, апельсини, а також шпинат, листова капуста, салат, червоний перець, цукіні, брокколі, брюссельська капуста, кукурудза, авокадо, агрус та яйця.

Каротиноїди захищають око від шкідливого UVA та UVB випромінювання.

Риба

Жирні вид риб, такі як лосось, тунець, скумбрія і сардини містять багато омега-3 ненасичених жирних кислот, які є дуже корисними для очей та знижують ризик ВМД (макулярної дегенерації). Також вони допомагають уникнути синдрому сухого ока.

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Фрукти та овочі

Щоденне вживання фруктів та овочів дуже корисне в цілому для нашого здоров‘я. Вони мають у своєму складі антиоксиданти, каротиноїди, антоціани і мінерали, які допомагають підтримувати очі в хорошому стані.

Зокрема, Вітамін С є потужним антиоксидантом, який сприяє синтезу колагену, захищає очі від зовнішніх шкідливих впливів, зменшує ризик утворення катаракти та полегшує протікання глаукоми.

Вітамін С міститься у червоному перці, помідорах, свіжій та квашеній капусті також у червонокачанній, та брюссельській капусті, цвітній капусті, смородині, полуниці, агрусі, малині, чорниці, журавлині, ожині, ацеролі, ківі, цитрусових.

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