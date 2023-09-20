Сім народних забобонів про кухню: що не можна робити у цьому місці

Сім прикмет про кухню: що не можна робити у цьому важливому місці

Кухня, будучи життєво важливим простором у будь-якому домі, часто асоціюється з різними прикметами та забобонами. Ці забобони дають змогу зазирнути в інтригуючі вірування багатьох народів. Дехто може відкинути їх як звичайний фольклор, інші ж продовжують дотримуватися цих вікових практик. Розглянемо деякі повір'я, пов'язані з цим важливим місцем у домі.

Священний стіл

У давнину стіл мав особливе значення, подібне до вівтаря. Вважалося, що якщо часто торкатися кутів таких меблів, то це прискорить процес придбання власного майна і принесе сприятливий результат.

Остерігайтеся порожніх пляшок

У святкові дні не рекомендується залишати на столі порожні пляшки. Згідно з повір'ям, це сприяє накопиченню в них негативної енергії.

Гроші відіграють важливу роль

Забобони застерігають від того, щоб класти гроші прямо на стіл, оскільки вважається, що це притягує фінансові нещастя. Однак, що цікаво, деякі предки вірили, що якщо заховати купюри під скатертину, то це потенційно може покращити фінансове становище.

Предмети побуту

Тріснутий або сколотий посуд слід негайно викидати, не намагаючись його відремонтувати. Вважається, що такі предмети приносять невдачу і можуть накликати нещастя на родину.

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Гостьовий етикет

Згідно з повір'ями, вважається недобрим тоном втручатися в діяльність гостей, особливо коли мова йде про миття посуду. Вважається, що таким чином можна ненавмисно порушити або вплинути на енергетику гостя.

Їжа та енергія

Поширена думка не рекомендує доїдати їжу за дитиною, оскільки вважається, що це виснажує її енергію і може негативно вплинути на майбутнє здоров'я.

Колючий хліб

У забобонах вважається зловісним протикати хліб виделкою. Вважається, що ця дія символізує прихід негативу в дім.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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