Чи варто встановлювати панорамні вікна: переваги та недоліки такого рішення

Останнім часом інстаграмні панорамні вікна стали дуже популярними. Якщо ви розмірковуєте про те, чи варто їх встановлювати, то цей матеріал точно буде корисний для вас. Uaportal розповів про переваги та недоліки панорамних вікон у вашому домі чи офісі, щоб вам було легше зробити остаточний вибір.

Переваги панорамних вікон

Багато природного світла

Завдяки панорамним вікнам, велика кількість природного світла проникає в простір. Це зменшує потребу в штучному освітленні вдень і сприяє поліпшенню самопочуття.

Красиві краєвиди

З панорамних вікон відкривається приголомшливий краєвид на навколишній ландшафт, чи то йдеться про сад, міський пейзаж, чи сільську місцевість.

Відчуття простору

Панорамні вікна роблять приміщення відкритим і просторим, плавно поєднуючи інтер'єр і екстер'єр, підвищуючи загальну естетичну привабливість.

Недоліки панорамних вікон

Відсутність приватності

Через велику скляну поверхню панорамних вікон, сторонні люди можуть легко зазирнути до вашого простору. Це може викликати занепокоєння в густонаселених районах або згуртованих кварталах.

Проблеми з контролем температури

Панорамні вікна можуть сприяти збільшенню надходження тепла в спекотні літні місяці, що призводитиме до збільшення витрат на охолодження. І навпаки, у холодну пору року вони сприяють втраті тепла, що вимагає додаткових витрат на опалення.

Відблиски та ультрафіолетове випромінювання

Велика площа скла в панорамних вікнах може спричиняти відблиски, що ускладнює видимість екранів або комфортне читання. До того ж скло може не забезпечувати належний захист від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке з часом може призвести до вицвітання меблів та підлогового покриття.

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