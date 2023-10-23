Sony представила оновлену PlayStation 5 зі знімним накопичувачем

Японський технологічний гігант Sony несподівано представив оновлену версію своєї надзвичайно популярної ігрової консолі PlayStation 5. Ця нова ітерація може похвалитися кількома цікавими особливостями, включаючи знімний оптичний привід, містку внутрішню пам'ять на 1 ТБ та оновлену підставку.

Одне з найпомітніших покращень – зменшення розміру та ваги консолі. Дискова версія зменшилася на 24% і тепер важить лише 3,2 кілограма, а цифрова - на 18%, до 2,4 кілограма. Інженерам Sony вдалося досягти цього, зменшивши загальний об'єм пристрою на значні 30%.

Унікальною особливістю дизайну є знімний дисковод, розумно інтегрований у бічну частину консолі. Користувачі можуть зняти цей привід і замінити його стандартною бічною панеллю, пропонуючи універсальність у зовнішньому вигляді та функціонуванні PlayStation 5.

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Для тих, хто віддає перевагу традиційному оптичному приводу, привід Blu-ray можна придбати окремо за $79,99 або €119,99.

Геймери також оцінять додавання двох слотів з кожного боку і двох портів USB-C на передній панелі консолі, що розширює можливості підключення і потенційних аксесуарів.

Однак для тих, хто віддає перевагу вертикальній орієнтації консолі, є підступ: нова PS5 поставляється лише з підставкою для горизонтального розміщення. Щоб встановити її вертикально, можна придбати спеціальну підставку за 29,99 долара або 29,99 євро.

Оновлена PlayStation 5 з'явиться на полицях магазинів у листопаді за конкурентною ціною. Версія без накопичувача буде доступна за $449,99, пропонуючи більш доступну точку входу до ігрового досвіду наступного покоління, в той час як повний пакет консолі буде коштувати $499,99. В Європі ціни становитимуть 449,99 та 549,99 євро відповідно.

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