Стадо відомо, чому кішка спить поряд із господарями

Ви коли-небудь замислювалися, чому кішка воліє звернутися калачиком поряд з вами під час сну? Причини такої поведінки можуть здивувати.

Коти мають свої мотиви шукати близькості з людиною, а іноді навіть сміливо влаштовуватися на ньому. UAportal підготував пояснення, які критерії враховують кішки при виборі затишного місця.

Причини, через які ваша кохана кішка спить з вами

1. Прагнення до тепла:

Тварини природно тяжіють до тепла, і ваш пухнастий друг може розглядати вас як свій особистий "обігрівач". Притискаючись до тіла, ви забезпечуєте їм комфортне джерело тепла.

Читайте також: Чому коти реагують на звук "пс-пс": відповідь вчених

2. Безпека та комфорт:

З настанням ночі ваш вихованець може відчувати страх або вразливість. У сні поряд з вами коти знаходять втіху в теплі та безпеці, які дає близькість до вас.

3. Котячий сон:

Кішкам потрібна значна кількість сну, причому молодим тваринам необхідно близько 15 годин, а кошеням і кішкам похилого віку – ще більше. Комфорт вашої кішки відіграє вирішальну роль у прийнятті нею рішення про сон.

4. Прояв прихильності:

Якщо ваша кішка постійно воліє спати поряд з вами, це серцевий знак її прихильності до вас. Вони шукають близькості та комфорту у вашій присутності.

5. Запахи, які радують:

Коли ваш котячий друг вирішує влаштуватися на голові, вважайте це компліментом. Їх приваблює запах вашої шкіри чи вовни, він здається їм приємним та заспокійливим.

Читайте також: Які прізвиська не можна давати котам, щоб вони не ображалися

Цікаво, що місця, де кішка вирішує відпочити, мають символічне тлумачення. Деякі вважають, що кішка спить біля ваших ніг, що означає її бажання відганяти негативну енергію, що накопичилася, виступаючи в ролі захисника позитивних вібрацій.

Згідно з старовинним повір'ям, якщо кішка лягає на певну частину вашого тіла, це вказує на наявність "поганого місця" в цій галузі.

Чому не можна спати з кішкою

1. Гігієнічні проблеми:

Кішки часто наступають на наповнювач для туалету, який може містити бактерії та навіть яйця паразитів. Приносячи ці "подарунки" у ваше ліжко, ви можете наразитися на ризик для здоров'я.

2. Проблеми з линянням:

Всі кішки линяють, і навіть люди, які не страждають на алергію, можуть відчувати неприємні симптоми, такі як чхання, через присутність котячої вовни в спальному місці.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чи коти розуміють мову людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !