Чи варто вішати дзеркало навпроти вхідних дверей: пояснення народного забобону

Чому дзеркало навпроти вхідних дверей може принести нещастя у вашу оселю

У сфері дизайну інтер'єру існує безліч рекомендацій, які допомагають створити гармонійний і привабливий житловий простір. Одне з таких правил не рекомендує вішати дзеркало прямо навпроти вхідних дверей. Це рішення має важливе значення з різних причин, що охоплюють як давню мудрість, так і психологічні міркування.

Згідно з фен-шуєм, розміщення дзеркала навпроти вхідних дверей призводить до того, що відображена енергія відбивається назад, що призводить до порушення благополуччя і дисгармонії в домогосподарстві. Це може перешкоджати плавній передачі енергії в інші кімнати.

Читайте також: Чому не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей

Інше пояснення стосується сфери психології. Коли дзеркало розташоване навпроти вхідних дверей, воно може викликати у відвідувачів почуття тривоги і занепокоєння. Увійшовши в будинок і побачивши власне відображення, людина може відчути миттєвий переляк, оскільки присутність дзеркального зображення може створити ілюзію присутності в кімнаті когось іншого.

Практичні аспекти також мають значення при виборі місця розташування дзеркал. Якщо повісити його прямо навпроти вхідних дверей, то відображення світла може спричинити дискомфорт і навіть тимчасову сліпоту тих, хто входить до будинку.

Щоб дотримуватися принципів фен-шуй і створити більш сприятливе середовище, бажано вішати дзеркало збоку від вхідних дверей. Фахівці рекомендують розміщувати дзеркало з правого боку, оскільки вважається, що таке розташування притягує в дім щастя, багатство та удачу.

Крім того, добре, якщо дзеркало відображає щось естетично привабливе, наприклад, яскраву рослину або вазу з фруктами, що символізують достаток. Згідно з народним повір'ям, дзеркало підсилює енергетику того, що в ньому відображається.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна спати ногами до дверей та як правильно поставити ліжко в спальні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!