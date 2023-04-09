Страсний тиждень 2023: що дозволено їсти по днях

Страсний тиждень є останній тижнем Великого посту, який закінчується перед Великоднем. Обмеження посту у цей час стають суворішими. UaPortal розкаже, що саме дозволено та заборонено їсти під час Седмиці.

Цього року Великдень будемо святкувати 16 квітня, отже Страсний тиждень припадатиме на період з 10 по 15 квітня.

Страсний тиждень та Великий піст збігаються, хоча є різними подіями. Віруючі вшановують обидва: відвідують церковну службу та тримають суворий піст.

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Що можна їсти у Страсний тиждень:

Світлий понеділок – дозволено вживати сирі овочі і фрукти, хліб, мед та горіхи. Їсти можна лише раз на день, краще ввечері.

Чистий вівторок – можна їсти сирі фрукти та овочі, горіхи та хліб. За бажанням можна мед.

Страсна середа – їсти можна хліб, мед, горіхи, сирі овочі та фрукти. Під забороною жирна їжа.

Чистий четвер – їсти можна горіхи, мед, сирі фрукти й овочі, а також хліб. Тепла їжа дозволена, але вона має бути нежирною. Можна трохи вина. З цього дня починається підготовка до Великодня: віряни можуть пекти паски та фарбувати яйця.

Страсна п'ятниця – їжа під повною забороною, дозволена лише вода. Постити так можна лише в разі міцного здоров’я‘ та відсутності протипоказань.

Велика субота – дозволено їсти сирі фрукти та овочі, мед, хліб,горіхи. Також можна гарячу їжу. Вино під забороною.

Неділя (Великдень) – їсти можна все, але з обережністю, враховуючи жорсткі обмеження попередніх днів.

Нагадаємо, UaPortal вже писав про традиції та заборони Чистого четверга.

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