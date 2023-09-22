Топ-3 лайфхаки з сіллю: корисні застосування продукту в побуті

Сіль – це не просто приправа до страв, вона також може бути цінним засобом для спрощення та покращення повсякденного життя. UAportal підготував матеріал про альтернативне застосування солі та про те, як вона може зробити буденні завдання простішими.

Чищення плям

Звичайна сіль може бути універсальним та ефективним засобом для очищення різноманітних речей у побуті. Насипте сіль на пляму від їжі на забруднену поверхню, додайте води і обережно потріть губкою або ганчіркою. Сіль також корисна для обробки нарізних дощок.

Натріть дошку сіллю, використовуючи половинку лимона, і змийте водою. Крім того, сіль може допомогти вивести жирні плями з одягу. Зробіть пасту з солі та господарського мила, нанесіть її на пляму, залиште на декілька хвилин, а потім виперіть, як зазвичай.

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Усунення неприємного запаху

Сіль може бути природним і ефективним засобом для усунення неприємних запахів. Щоб освіжити взуття, насипте сіль всередину і залиште на ніч, аби вона поглинула вологу та неприємні запахи. Якщо холодильник має неприємний запах, поставте всередину невелику миску з сіллю, аби вона поглинула сморід.

Ще одне корисне застосування солі – видалення запахів з обробних дощок. Натріть дошку сумішшю солі та лимонного соку, залиште на деякий час і змийте водою.

Видалення плям

Якщо ви пролили червоне вино на килим або тканину, негайно посипте пляму сіллю, щоб вона ввібрала рідину. Залиште сіль на кілька хвилин, а потім пропилососьте або почистіть її щіткою. Також сіль може допомогти видалити плями іржі з металевих поверхонь.

Зробіть пасту з солі та лимонного соку, нанесіть її на забруднену ділянку, залиште на деякий час, а потім протріть щіткою. Крім того, сіль можна використовувати для видалення плям від чаю або кави з чашок або кухлів. Просто натріть пляму сіллю і змийте водою.

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