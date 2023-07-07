Топ-5 детективних серіалів, які точно зламають ваш мозок

Захопливі телевізійні серіали та детективні шоу завжди займали особливе місце в наших серцях. Поєднання містичних таємниць, заплутаних сюжетів та яскравих персонажів змушує нас щоразу з нетерпінням чекати на наступну розгадку. UAportal підготував список найкращих детективних серіалів з унікальними сюжетами та цікавими розповідями.

"Справжній детектив"

Рейтинг IMDB: 8.9/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2019

Виробництво: HBO

Головні герої, два детективи, Вейн Гейз і Роланд Вест, розслідують загадковий злочин, що охоплює десятиліття. Розповідь переплітає кілька сюжетних ліній, розкриваючи складність справи й те, як вона впливає на життя детективів. У ході розслідування, вони зіштовхуються з особистими демонами, які перевіряють їхню рішучість і розсудливість; а також розкривають таємниці, що шокують.

"Вбивство на пляжі"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік зробити: 2018

Виробництво: ITV

Сюжет серіалу розгортається в мальовничому прибережному містечку Бродчорч. Детективи Алек Харді та Еллі Міллер розслідують убивство маленького хлопчика. Серіал досліджує вплив злочину на згуртовану громаду, розкриваючи глибоко заховані секрети та зруйновані стосунки. З кожною серією, детективи все ближче наближаються до істини. Водночас вони зіштовхуються з особистими труднощами.

"Мисливець за розумом"

Рейтинг IMDB: 8.6/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Виробництво: Netflix

Серіал заснований на реальних подіях. Сюжет розгортається наприкінці 1970-х років. Агенти Голден Форд і Білл Тенч опитують ув'язнених серійних убивць, щоб зрозуміти їхні мотиви та розробити методи затримання майбутніх злочинців. Вони занурюються у свідомість цих збочених особистостей. Виявилося, що детективів втягнули в павутину темряви, яка кидає виклик їхній розсудливості та уявленням про людство.

"Грішниця"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 45 хвилин на серію

Рік виробництва: 2018

Виробництво: USA Network

Кожен сезон цього серіалу розкриває приховані мотиви, що спонукали, здавалося б, звичайну людину вчинити жахливий злочин. Детектив Гаррі Емброуз стає одержимим прагненням розібратися в хитросплетіннях кожної справи, орієнтуючись у нетрях людської психіки. Сюжет тримає глядачів у напрузі аж до самого кінця, демонструючи складність людської природи та темряву, яка живе всередині кожного.

"Детектив Босх"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Детектив

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на серію

Рік виробництва: 2014

Виробництво: Amazon Studio

Заснований на романах-бестселерах Майкла Коннеллі, серіал розповідає про розслідування детектива поліції Лос-Анджелеса, Гаррі Босха. Він має гострий розум і непохитну відданість правосуддю. Босх працює та одночасно бореться з власними демонами з минулого. Серіал плавно поєднує захопливі розслідування з цікавим розвитком характеру головного героя.

Раніше, UaPortal підготував топ-5 найкращих фільмів із Джейсоном Стейтемом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!