Топ-5 найкращих фільмів про супергероїв: чудова добірка для компанії друзів

UAportal підготував добірку цікавих фільмів про супергероїв, що вийшли на екрани у 2018-2021 роках. Завдяки захопливим екшн-сценам та переконливим сюжетам, ці кінострічки зачарували глядачів по всьому світу.

"Чорна Пантера"

Рейтинг IMDB 7.3/10

Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький

Країна: США

Тривалість: 134 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Кевін Файґе

Сюжет розгортається в технологічно розвиненій африканській країні Ваканді, де Т'Чака, новий король усіх володінь, і Чорна пантера, мусять захищати королівство від внутрішніх і зовнішніх загроз.

"Месники: Війна нескінченності"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: супергеройський, бойовик, пригодницький

Країна: США

Тривалість: 149 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Кевін Файґе

Месники та їхні союзники-супергерої зіштовхуються зі своїм найнебезпечнішим ворогом – Таносом, який прагне заволодіти шістьма каменями Вічності та спричинити кінець Всесвіту.

"Людина-Павук: Навколо Всесвіту"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: супергеройський, анімація, бойовик

Країна: США

Тривалість: 117 хв

Рік: 2018

Головний продюсер: Аві Арад, Емі Паскаль, Філ Лорд, Крістофер Міллер

Майлзо Моралес, підліток, який стає новою Людиною-Павуком у своїй реальності. Коли кілька вимірів зіштовхуються, головний герой об'єднується з іншими версіями "суперпавуків", щоб врятувати всі світи від серйозної небезпеки.

"Джокер"

Рейтинг IMDB 8.4/10

Жанр: супергеройський, кримінальний, драма

Країна: США

Тривалість: 122 хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Тодд Філліпс, Бредлі Купер, Емма Тіллінгер Коскофф

Глядачі мають можливість стати свідками перетворення Артура Флека, коміка-невдахи, на культового лиходія Бетмена.Фільм заглиблюється у психологічне падіння головного героя, розкриваючи суспільний тиск та особисті трагедії, які змушують його прийняти своє хаотичне альтер-его.

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Рейтинг IMDB: 8.9/10

Жанр: супергеройський, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 147 хв

Рік: 2021

Головний продюсер: Кевін Файґе, Емі Паскаль

Коли суспільство дізнається про таємну особистість Пітера Паркера, він звертається по допомогу до Доктора Стренджа, щоб виправити всі наслідки своїх дій. Головний герой відправляється в небезпечну подорож через мультивсесвіт, де він зустрічає знайомі обличчя з різних часових ліній Людини-павука та зіштовхується з життєвими проблемами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найпопулярніші серіали про супергероїв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!