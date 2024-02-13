Топ-5 цікавих фактів про Емму Вотсон, зірку культової франшизи про Гаррі Поттера

Емма Вотсон, відома своєю красою та розумом, стала однією з провідних зірок Голлівуду. UAportal заглибився у її життя та розповість п'ять інтригуючих фактів про цю талановиту актрису.

Провела дитинство у Франції

Хоча батьки Емми – британці, значну частину свого дитинства вона провела в Парижі. Її батько працював там адвокатом, а Емма відвідувала місцевий дитячий садок і початкову школу, добре володіла французькою мовою. Однак після розлучення батьків Емма повернулася до Британії з матір'ю та молодшим братом.

Рекордсменка Книги рекордів Гіннеса

Виняткова кар'єра Емми призвела до того, що вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Завдяки величезному успіху фільмів про Гаррі Поттера, в яких вона чудово зіграла одну з головних ролей, франшиза зібрала в прокаті понад 5 мільярдів доларів до 2010 року, встановивши рекорд десятиліття. Крім того, вона брала участь у мюзиклі "Красуня і Чудовисько", який став найдорожчим мюзиклом в історії кіно.

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Мала контракт на зачіску

Під час виконання ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера Емма зіткнулася з незвичним обмеженням. Продюсери наклали сувору заборону на її стрижку або суттєву зміну зачіски протягом дванадцяти років. Однак після закінчення терміну дії контракту Емма зробила сміливий крок і коротко підстриглася, прийнявши новий образ, який зачарував її шанувальників.

Відмовилася від ролі Попелюшки

Дісней вважав Емму ідеальною кандидатурою на роль Попелюшки в екранізації класичної казки. Однак вона здивувала багатьох, відмовившись від спокусливої пропозиції не один раз, а тричі. Волею долі скляні черевички врешті-решт взула Лілі Джеймс, а Емма опинилася в ролі культової Белль у феєричній екранізації "Красуні та Чудовиська".

Герміона зробила акторку мільйонеркою

Феноменальний успіх фільмів про Гаррі Поттера зробив акторку мільйонеркою. Хоча вона починала зі скромних заробітків у першому фільмі, її екранна подорож поступово ставала все більш прибутковою. У 17 років вона вже заробляла приголомшливі 4 мільйони доларів за фільм. Сьогодні її статки перевищують 60 мільйонів доларів.

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