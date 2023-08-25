Топ-5 місць в Європі, які повинен відвідати кожен

Якщо ви дуже хочете подорожувати Європою, але не знаєте, куди можна поїхати, щоб знайти затишок і насолодитися красою природи, то ця добірка точно для вас. UaPortal порекомендував 5 найкрасивіших місць, які вас точно вразять.

Санторині, Греція

Санторіні – мальовничий острів у Греції, що відомий своїми побіленими будівлями та приголомшливими заходами сонця. З унікальної архітектури цієї місцевості, розташованої на краю вулканічної кальдери, відкривається захопливий краєвид на Егейське море. Дослідіть чарівне місто Ія, відвідайте стародавні руїни Акротирі та відпочиньте на чудових пляжах острова. Санторіні – справжній рай для тих, хто шукає красу та спокій.

Плітвіцькі озера, Хорватія

З каскадними водоспадами, кришталево чистими озерами та пишною зеленню, цей національний парк є справжнім раєм для любителів природи. Неспішна прогулянка дерев'яними дощатими доріжками, що в'ються через сквер, дозволить відвідувачам помилуватися яскравими бірюзовими водами. Не забудьте взяти з собою фотоапарат, щоб зафіксувати приголомшливу красу природи.

Амальфітанське узбережжя, Італія

Амальфітанське узбережжя – це дуже красиве місце на півдні Італії, яке відоме своїми колоритними селами на схилах скель і неймовірними краєвидами. Завдяки мальовничій поїздці по звивистій прибережній дорозі, ви матимете змогу зупинитися в таких чарівних містечках, як Позітано, Амальфі та Равелло. Насолоджуйтесь середземноморським сонцем, смачною італійською кухнею, красою блакитних вод і мальовничих скель.

Швейцарські Альпи, Швейцарія

Швейцарські Альпи – це рай для любителів активного відпочинку. Засніжені вершини, чисті озера й чарівні альпійські села – усе, про що тільки можна мріяти відчайдушним екстремалам. Незалежно від того, чи катаєтеся ви на лижах взимку, чи ходите пішки влітку, величні пейзажі точно запам’ятаються вам на все життя. Не пропустіть культовий Матергорн, дослідіть мальовниче містечко Церматт і побалуйте себе швейцарським шоколадом і сиром.

Північне сяйво, Норвегія

Щоб побачити це природне явище, вирушайте до Норвегії, зокрема до Тромсе або Лофотенських островів. Танцюючі вогні в нічному небі, що варіюються в кольорах від зеленого до фіолетового – це видовище, яке ніколи не забудеться. Одягніться якомога тепліше, знайдіть затишне місце й приготуйтеся до неймовірної краси північного сяйва.

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