Топ-5 найцікавіших пригодницьких фільмів, які ви згодом захочете ще раз подивитися

Пригодницькі фільми завжди зачаровували глядачів своїми адреналіновими сюжетами й різносторонніми персонажами. UAportal підготував топ-5 найцікавіших кіношедеврів, які точно здивують вас непередбачуваними фіналами.

"Джуманджі: Поклик джунглів"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1 год 59 хв

Рік: 2017

Виробництво: Columbia Pictures

Четверо старшокласників знаходять стару ігрову приставку та потрапляють у віртуальний світ Джуманджі. У цих небезпечних джунглях друзі приймають аватари обраних ними персонажів. Разом вони повинні пройти небезпечний квест, щоб повернутися в реальний світ.

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Рейтинг IMDB: 6,3

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 58хв

Рік: 2018

Виробництво: Warner Bros. Pictures

Відважна Лара Крофт відправляється у першу небезпечну експедицію, щоб дізнатися правду про свого зниклого батька. Дівчина вирушає на віддалений острів біля узбережжя Японії, де виявляє стародавню гробницю з незліченними скарбами та надприродними таємницями. Головна героїня повинна використовувати всі свої навички, стійкість та винахідливість, щоб вижити.

"Соло. Зоряні Війни. Історія"

Рейтинг IMDB: 6,9

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 2год 15хв

Рік: 2018

Виробництво: Lucasfilm

Глядачі мають змогу поринути в захопливу пригоду разом із легендарним Ганом Соло. У далекій галактиці головний герой, разом зі своїм вірним другом Чубаккою, а також групою невдах, намагається повернути викрадене цінне паливо коаксія.

"Світ Юрського періоду 2"

Рейтинг IMDB: 6,3

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2018

Виробництво: Universal Pictures

Оуен Греді та Клер Дарінг повертаються на острів Ісла-Нублар, у покинутий тематичний парк динозаврів. Їх завдання – врятувати динозаврів, що залишилися, від виверження вулкана. Однак просуваючись небезпечною територією, дослідники розкривають змову, яка загрожує існуванню всій планеті.

"Мег"

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік: 2018

Виробництво: Warner Bros. Pictures

Глядачі мають можливість відправитися до глибин океану, щоб зустрітися з масивним доісторичним хижаком, відомим як мегалодон. Коли група вчених, на чолі з глибоководним пірначем Джонасом Тейлором, виявляє існування цієї стародавньої та смертоносної істоти, їм доводиться розпочати виконання відповідальної місії, щоб не дати йому зруйнувати екосистему океану.

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