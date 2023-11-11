Топ-5 найшкідливіших напоїв для здоров'я людини

UAportal розповідає про топ-5 найшкідливіших напоїв, які становлять значний ризик для здоров'я людини. Дізнайтеся, в чому полягає небезпека, пов'язана з цими напоями.

Кока-кола

У списку найшкідливіших для здоров'я людини напоїв одне з перших місць посідає кока-кола. Вона відома своїм високим вмістом цукру, який може сприяти збільшенню ваги, карієсу та підвищенню ймовірності хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця.

Крім того, надмірна кількість кофеїну в цьому напої може призвести до таких симптомів, як безсоння, прискорене серцебиття та неспокій. Бажано вживати цей напій в помірних кількостях або взагалі відмовитися від нього.

Енергетичні напої

На другому місці – енергетичні напої. Вони зазвичай містять велику кількість цукру та кофеїну, що призводить до швидкого припливу енергії, за яким слідує занепад сил.

Постійне вживання енергетичних напоїв пов'язане з підвищеним ризиком серцевих захворювань, гіпертонії та проблем із зубами. Щоб зберегти здоров'я, важливо споживати ці напої в помірних кількостях або обирати більш здорові альтернативи.

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Солодкі газовані напої

На третьому місці – солодкі газовані напої. Вони переповнені порожніми калоріями і не мають жодної поживної цінності. Регулярне їх споживання пов'язане зі збільшенням ваги, діабетом 2 типу та підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Алкоголь

На четвертому місці у списку – алкогольні напої. Їхнє надмірне споживання може мати серйозні негативні наслідки для організму, включаючи пошкодження печінки, проблеми з серцем і підвищений ризик розвитку деяких видів раку. Крім того, це погіршує когнітивні функції і призводить до залежності.

Фруктові соки

П'яте місце посідають – фруктові соки. Хоча вони можуть здаватися корисним вибором, вони часто містять високий рівень доданого цукру і не містять клітковини, яка міститься в цілих фруктах. Це може призвести до підвищення рівня цукру в крові та підвищеного ризику ожиріння і діабету 2 типу.

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