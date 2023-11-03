Топ-5 відеокарт для комп'ютера: характеристики

Найпотужніші відеокарти, що домінують на ринку

UAportal підготував Топ-5 відеокарт, створених для забезпечення виняткової ігрової продуктивності. Дізнайтеся про технічні характеристики та ключові особливості, які виділяють ці карти серед інших.

NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 займає перше місце як найпотужніша відеокарта на ринку. Вона може похвалитися 8704 ядрами CUDA та 10 ГБ пам'яті GDDR6X. Це забезпечує неперевершену графічну візуалізацію та плавний ігровий процес.

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Radeon RX 6900 XT посідає друге місце з 80 обчислювальними блоками та 16 ГБ пам'яті GDDR6. Вона пропонує виняткову продуктивність і приголомшливу графіку. Це робить її найкращим вибором для ігор високого класу.

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NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 посідає третє місце завдяки своїм вражаючим характеристикам і доступній ціні. Вона має 5888 ядер CUDA і 8 ГБ пам'яті GDDR6. Це забезпечує чудову графічну продуктивність з підтримкою DLSS 2.0 і трасування променів у реальному часі.

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Radeon RX 6800 XT посідає четверте місце. Вона забезпечуючи потужну продуктивність завдяки 4608 обчислювальним блокам і 16 ГБ пам'яті GDDR6. Завдяки приголомшливій графіці, високій частоті оновлення та можливостям трасування променів у реальному часі вона забезпечує фантастичний ігровий досвід.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti замикає п'ятірку з 4864 ядрами CUDA і 8 ГБ пам'яті GDDR6. Вона пропонує вражаючу продуктивність і цінність. RTX 3060 Ti здатна підтримувати такі функції, як DLSS 2.0 і спеціальні ядра трасування променів для плавного відтворення ігор з роздільною здатністю 1440p.

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