Топ-5 фактів з життя актора Райана Гослінга, про які мало хто знає

Райан Гослінг – захоплююча знаменитість з численними інтригуючими аспектами свого життя. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про нього.

Власник марокканського ресторану в Лос-Анджелесі

Наразі Гослінг є власником Tagine, висококласного марокканського ресторану, розташованого в Беверлі-Хіллз. Згідно з Morocco World News, цей ресторан часто відвідують знаменитості, які шукають вишукані марокканські делікатеси.

Такі гості, як Річард Гір, Сальма Хайєк і Кіану Рівз, як повідомляється, насолоджувалися вечерею в цьому ресторані. Гослінг є співвласником ресторану разом з шеф-кухарем Абдессамадом Бенамером, і вони ретельно спланували його відкриття ще у 2004 році.

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Спільний житловий простір з Джастіном Тімберлейком

Ще в дитинстві між Райаном Гослінгом і Джастіном Тімберлейком зав'язалася тісна дружба. Насправді, їхній зв'язок був настільки сильним, що законним опікуном Гослінга тимчасово стала мати Тімберлейка. Обидві зірки знімалися в "Клубі Міккі Мауса", а коли матері Гослінга довелося працювати в Канаді, мати Тімберлейка з радістю приймала його в їхньому домі.

Кинув школу

Гослінг пішов іншим шляхом, ніж більшість, коли справа дійшла до освіти. Він прийняв рішення кинути школу, як і кілька відомих особистостей в індустрії розваг. У підлітковому віці він відвідував різні середні школи в Онтаріо, в тому числі середню школу Лестера Б. Пірсона в Берлінгтоні та Корнуоллський коледж і професійно-технічну школу в Корнуоллі.

У віці 17 років Гослінг покинув школу, щоб зосередитися виключно на акторській кар'єрі. Наступного року він навіть вирушив до Нової Зеландії, щоб попрацювати над серіалом "Юний Геркулес" на каналі Fox Kids Network.

Самотність у дитинстві

Дитинство Райана Гослінга було позначене частими переїздами через те, що його батько працював комівояжером. Цей постійний рух мав значний вплив на його виховання, що призвело до відносного усамітнення під час його перебування в Онтаріо, Канада.

У десятирічному віці мати Гослінга тимчасово навчала його вдома, перш ніж знову віддати до школи. Однак він намагався вписатися в колектив і завести друзів, поки йому не виповнилося п'ятнадцять років.

Працював охоронцем у дядька-імітатора Елвіса

Еклектичне життя Гослінга включає в себе роботу охоронцем у дядька, який імітував Елвіса, коли той був ще дитиною. В інтерв'ю журналу Interview він розповів, що у віці восьми років влаштувався працювати охоронцем на концерті свого дядька, присвяченому пам'яті Елвіса.

Роль Гослінга полягала в тому, щоб передавати дядькові свіжі шарфи, а також стежити за тим, щоб захоплені глядачі не ставали надто практичними. Цей конкретний досвід додає інтригуючий відтінок до ранніх років Гослінга.

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