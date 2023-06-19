Три модні поради врятують від натирання босоніжками у спеку

Коли настає літня спека, босоніжки стають основним варіантом взуття для багатьох. Однак сумна реальність така, що деякі босоніжки можуть викликати натирання та дискомфорт. UAportal підготував три хитрощі, які можна застосувати до різних типів босоніжок, чи то низькі, на підборах або танкетці.

Силіконові накладки

Одним із цінних рішень для запобігання натирання сандаль є використання силіконових накладок. Ці подушечки бувають різних форм, наприклад, подушечки для п'яти та шкарпетки, а також повноцінні устілки. Вони мають доступну ціну і можуть використовуватись багаторазово.

Читайте також: Чому не можна сушити біле взуття на сонці

Після носіння промити накладки під проточною водою з милом. Крім того, якщо ваші босоніжки виявилися трохи завеликими, силіконові устілки можуть забезпечити ідеальну посадку.

Попереднє носіння з пластирами для взуття

Вважайте це попередньою дією проти натирання. Перш ніж одягти нові босоніжки, спробуйте використати цей профілактичний метод протягом перших двох-трьох днів. Наклейте пластирі на ділянки стопи, які схильні до натирання.

Цей "пробний період" дозволить взуттю пристосуватися до форми вашої стопи, забезпечуючи комфортну посадку та захищаючи вас від мозолів. Після закінчення цього початкового етапу ви можете зняти пластирі, і ваші босоніжки більше не викликатимуть дискомфорту або болю.

Читайте також: Мило та дезодорант: як запобігти утворенню мозолів від нового взуття

Олівець від мозолів

Представляємо вам менш відому перлину у боротьбі з натертостями – це олівець від мозолів. Схожий на губну помаду або клей-олівець, це інноваційне рішення отримало захоплені відгуки від тих, хто його скуштував.

Його ефективність справді вражаюча. Просто нанесіть олівець від мозолів на ділянки стопи, найбільш схильні до натирання, перш ніж надіти босоніжки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підібрати джинси.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !