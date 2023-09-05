Три нестандартні способи використання зубної пасти: спростіть свої щоденні клопоти

Зубна паста зазвичай використовується для гігієни порожнини рота, але чи знали ви, що її також можна застосовувати в дещо інших, нестандартних способах? UAportal підготував кілька цікавих лайфхаків з цим засобом, які допоможуть вам покращити буденні справи.

Очищення срібних прикрас

Нанесіть невелику кількість пасти на м'яку тканину й обережно потріть нею срібні прикраси. Згодом змийте виріб водою й відполіруйте його чистою ганчіркою, щоб повернути йому належний блиск.

Видалення подряпин з компакт-дисків

Якщо у вас є подряпаний CD або DVD-диск, який не відтворюється належним чином, використайте зубну пасту. Нанесіть невелику кількість засобу на бавовняну серветку й обережно потріть нею подряпану поверхню плавними рухами. Потім змийте все водою й витріть сухою тканиною. Цей метод допоможе зменшити прояви подряпин і поліпшити якість відтворення.

Очищення кросівок

Для чищення білих кросівок і видалення потертостей, скористайтеся звичайною зубною пастою. Нанесіть її на щітку й почистьте брудні ділянки взуття. Згодом промийте все водою та дайте їм висохнути на сонці.

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