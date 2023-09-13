Три причини не викидати чайні пакетики: корисне застосування

UAportal підготував три цікаві причини, чому не варто викидати пакетики з-під чаю. Чайні пакетики мають універсальне застосування, яке може заощадити гроші та зменшити кількість відходів.

Очисні властивості

Повторне використання чайних пакетиків для прибирання може бути економічно вигідним та екологічним рішенням. Речовини, що містяться в чаї, мають природні очисні властивості, які допомагають видаляти жир і бруд.

Якщо замочити використаний чайний пакетик у гарячій воді, дати йому охолонути і протерти ним такі поверхні, як стільниці, раковини або брудний посуд, ви зможете ефективно очистити їх, не використовуючи дорогі засоби для чищення.

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Зняття набряку

Після заварювання чашки чаю охолодіть використані пакетики в холодильнику, і вони стануть чудовим засобом для зняття набряків під очима. Покладіть охолоджені пакетики чаю на заплющені очі на 10-15 хвилин, щоб зменшити запалення і зняти набряклість. Це ефективне рішення можна легко включити до вашої щоденної рутини, щоб завжди мати свіжий та відновлений вигляд.

Підживлення ґрунту

Чайне листя біологічно розкладається і може додати цінних поживних речовин до складу ґрунту. Вийнявши чайне листя з пакетиків і додавши його в компостний ящик з рослинами або безпосередньо в садовий ґрунт, ви поліпшите його структуру, утримаєте вологу і забезпечите рослини необхідними поживними речовинами для їхнього здорового росту. Ця екологічна практика не лише зменшує кількість відходів, але й сприяє зростанню рослин.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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