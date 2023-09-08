Три ознаки того, що з людиною не варто будувати стосунки

UАportal підготував корисну інформацію та практичні поради щодо розпізнавання ознак, які вказують на те, що з людиною не варто будувати стосунки у реальному житті. Завдяки знанню цих моментів можна уникнути витрат часу та енергії на стосунки, які навряд чи будуть повноцінними та здоровими.

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Брак довіри

Однією з ключових ознак того, що з людиною не варто будувати стосунки, є нестача довіри до неї. Якщо хтось постійно бреше, порушує обіцянки або використовує чуже почуття довіри, стає зрозуміло, що він не є надійним партнером і не вартий уваги.

У реальному житті це може проявлятися по-різному, наприклад, у постійних відмовках, прихованості чи шахрайській поведінці. Важливо розпізнати ці ознаки і не витрачати час та енергію на стосунки з людиною, якій не можна довіряти.

Відсутність поваги

Повага лежить в основі будь-яких здорових стосунків, і без неї вони, швидше за все, будуть токсичними і не приноситимуть жодної користі. Коли хтось постійно не дотримується встановлених кордонів, принижує чужу думку або нехтує почуттями інших, стає зрозуміло, що він нікого не цінує.

В повсякденному житті це може виражатися різними способами, наприклад, постійною критикою в інший бік, зневажливою поведінкою чи відсутністю емпатії. Варто чітко визначити свої кордони і надавати перевагу стосункам з тими людьми, які ставляться до оточуючих з повагою.

Нестача спілкування

Якщо людина постійно уникає або відмовляється підтримувати комунікацію, це ознака того, що вона не варта того, аби будувати з нею стосунки. Здорові стосунки вимагають відкритого і чесного діалогу, де обидві сторони відчувають, що їх чують і розуміють.

В житті такі люди можуть проявляти себе по-різному, наприклад, уникати складних розмов, відмовлятися слухати і бути недостатньо відкритими в емоційному плані. Необхідно усвідомлювати важливість спілкування та шукати стосунки з людьми, які готові до відвертого та чесного діалогу.

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