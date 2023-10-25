Три способи використовувати чайний пакетик повторно

UAportal підготував кілька оригінальних способів перетворити чайні пакетики на предмети повсякденного споживання. Дізнайтесь, як можна по-новому використовувати чайні пакетики.

Заспокійливий компрес для очей

Один із способів повторного використання чайного пакетика – це зробити з нього заспокійливий компрес для очей. Зануривши чайний пакетик у гарячу воду, дайте йому охолонути протягом кількох хвилин. Потім акуратно покладіть чайний пакетик на закриті повіки.

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Ароматичні пакетики

Ще один ефективний спосіб повторного використання чайного пакетика – створення ароматичних саше. Після того, як ви використовували чайний пакетик, переконайтеся, що він повністю висох. Вийміть чайне листя і наповніть порожній пакетик ароматними травами або квітами, наприклад, лавандою або сухими пелюстками троянд.

Заспокійлива ванна для ніг

Розслаблюючу ванну для ніг можна зробити, якщо використовувати чайний пакетик по-іншому. Наповніть тазик або ванну теплою водою і замочіть в ній кілька чайних пакетиків на кілька хвилин. Після того, як вода настоїться з пакетиками чаю, потримайте ноги в тазі приблизно 15-20 хвилин.

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