В цих знаків зодіака здійсняться бажання: гороскоп на тиждень

UAportal підготував оновлення гороскопу щодо виконання бажань на тиждень із 20 по 26 березня. Цього тижня пощастить трьом знакам зодіаку.

Венера у Терезах

Коли Венера знаходиться у Терезах, можливо корисно прагнути до балансу і гармонії у всіх сферах життя. Це розташування спонукає нас зосередитись на встановленні зв'язків з іншими людьми та мирному врегулюванні відносин. Вона також сприяє спілкуванню, дозволяючи нам висловлювати свої думки ясно та ефективно.

У цей час ви можете виявити схильність до пошуку нових партнерських відносин або зміцнення вже існуючих. Якщо йдеться про виконання бажань, то зараз саме час зайнятися творчими починаннями, які передбачають співпрацю з іншими людьми, або зайнятися діяльністю, що сприяє зміцненню здорових стосунків із близькими.

Плутон у Скорпіоні

Оскільки Плутон зараз знаходиться у Скорпіоні, нам рекомендується звернутися до своїх найглибших емоцій та дослідити теми, пов'язані з трансформацією та відродженням. Це поєднання дає нам можливість взяти долю в свої руки, зустрівшись віч-на-віч з нашими внутрішніми істинами і прийнявши особисті зміни зсередини.

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Коли ви бажаєте чогось, запитаєте себе, чи принесе це довгострокове зростання чи просто тимчасове задоволення? Якщо це останнє, то, можливо, краще не вкладати багато енергії в те, щоб це сталося зараз, тому що ви можете розчаруватися, коли після всіх ваших зусиль нічого не зміниться!

Юпітер у Стрільці

Присутність Юпітера в Стрільці посилює нашу здатність зберігати надію навіть у важкі часи і надає нам сміливості, необхідної для того, щоб гнатися за своєю мрією, не боячись провалу. Це становище спонукає нас розширювати свої горизонти як фізично, і ментально.

Приймайте нові виклики або досліджуйте незнайомі шляхи, що може наблизити до успіху. Зараз найкращий час для постановки намірів щодо того, чого ви хочете, оскільки Юпітер допоможе вам залишатися мотивованими протягом усього процесу.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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