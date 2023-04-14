Вчені визначили причини коротшого життя великих собак порівняно з малими

Вчені довели, що великі собаки живуть менше за малих. Причиною назвали вищу схильність великих порід до ракових захворювань. Враховуючи той факт, що великі породи були виведені не так давно, їх організм не встиг адаптувати механізми очищення організму від дефектних клітин.

Про це повідомляє видання The American Naturalist.

Як розмір собаки впливає на тривалість життя?

Науковці стверджують, що маленькі собаки живуть довше за великих. Причина полягає в тому, що собак великих порід залучають до діяльності, яка може загрожувати їхньому життю – полювання, поліцейські собаки і т.д. Тоді як маленькі собаки просто виконують роль компаньйонів. Проте вчені Університету Аделаїди проаналізували геном та тривалість життя 164 порід собак, вагою від 2 до 77 кілограмів, сірого вовка (Canis lupus) та шакала звичайного (Canis aureus).

Дослідження показало, що цуценята всіх порід живуть з високим ризиком смерті до 2 років. З 2 років ризик померти найменший. Після 2 років тривалість життя напряму залежить від розмірів пса, зростаючи пропорційно його розміру. Причина у тому, що у великих порід собак більша вірогідність захворіти на рак, ніж у маленьких, обумовлена більшою кількістю клітин, під час поділу яких може відбутися мутація.

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За сотні років з моменту виведення великих порід їх організм не встиг пристосуватися до великої кількості клітин та не встигає очищати організм від дефектних клітин.

Нагадаємо, ми вже писали про те,що думають собаки, коли схиляють голову.

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