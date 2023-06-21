Догляд півонії після цвітіння: як правильно обрізати і уникнути помилок

Півонії є красивими квітучими рослинами, які вимагають правильної обрізки після цвітіння, щоб забезпечити їхнє здоров'я та рясне цвітіння. Однак багато садівників неусвідомлено припускаються помилок при обрізанні півонії, що може призвести до результатів, що розчарують наступного року. UAportal підготував рекомендації щодо правильної техніки обрізки півонії та про те, як уникнути поширених помилок.

Вибір часу

Досвідчені садівники розуміють важливість вибору часу, коли йдеться про обрізання півонії. Дуже важливо не поспішати з обрізанням відразу після в'янення квітів. Натомість зачекайте приблизно 3-4 тижні після того, як квіти обпадуть і стебла почнуть поникати до землі.

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Зазвичай це відбувається на початку чи середині липня. Почекавши, ви дасте рослині можливість увібрати поживні речовини та сформувати нові плодові бруньки, створюючи основу для вражаючого видовища наступного року.

Небезпеки поспішного обрізання

Занадто рання обрізка позбавляє півонія можливості відновити своє зростання за рахунок фотосинтезу. Це може послабити рослину та призвести до зниження цвітіння. Важливо виявляти терпіння і не піддаватися спокусі провести передчасне обрізання.

Догляд після цвітіння

Обрізка це лише один із аспектів догляду за півонії після цвітіння. Перед обрізанням не поспішайте видаляти відцвілі квіти з саду та забезпечте достатній полив ґрунту.

Добриво компостом або гною також може забезпечити таке необхідне підживлення поживними речовинами. Нехтування цими заходами може завадити зростанню нових бруньок на півонії, що поставить під загрозу його майбутнє цвітіння.

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Техніка обрізки

Коли йдеться про обрізання півонії, важливо враховувати вік та тип рослини. Для досягнення оптимальних результатів обрізання трав'янистих півонії слід проводити до досягнення ними 10-річного віку. Для цих сортів обрізайте їх майже повністю, залишаючи лише 2-3 см стебел над рівнем землі.

Деревоподібні півонії вимагають іншого підходу. Ці сорти слід обрізати вибірково, видаляючи мертву або хвору деревину і зберігаючи здорові гілки, а квіткові бруньки обрізайте на дві нирки нижче квітки, що відцвіла.

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