Оцет та горілка: як легко вивести плями від соку з одягу

Всі люблять фруктові соки, та багато хто не знає, як відмивати їх з тканини у разі необережності. UaPortal зібрав дієві лайфхаки чистки одягу від стійких плям.

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Гаряча вода

Як тільки ви поставили пляму – за можливості одразу намочіть її гарячою водою. Вона не дасть плямі в’їстись в тканину та допоможе швидко її видалити. Чим гарячіша вода – тим краще.

Оцет

Нанесіть невелику кількість оцту на пляму, легко потріть та змийте. Відправте у пральну машинку.

Лимонна кислота з горілкою

За допомогою цього методу можна вивести навіть застарілі плями від соку. Візьміть лимонну кислоту ( не більше 2 г) та змішайте її з ложкою горілки. Обробіть сумішшю пляму, потріть та змийте.

Гліцерин та Горілка

Змішайте гліцерин та горілку у пропорції 1:1 та нанесіть на пляму, потріть, змийте та відправте у пральну машину.

Тепле молоко та мильна вода

Намочіть тампон темплим молоком та мильною водою: чудово бореться із плямами від яблук, малини, черешні

Нашатирний спирт

Розведіть нашатирний спирт з водою 1:1, нанесіть на пляму та виперіть.

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