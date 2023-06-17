Захоплюючі фільми про інопланетне вторгнення триматимуть у напрузі до кінця

Фільми про вторгнення інопланетян завжди заворожували глядачів своєю напруженою і захоплюючою розповіддю. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів, які відправлять глядача у позаземну пригоду.

Поле битви 2025

Рейтинг IMDB: 2.2/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик, жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 84 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Джозеф Мбах та Клейтон Снайдер

У фільмі "Поле битви 2025" невелике сільське містечко стає полем бою для групи тих, хто вижив, які мають захистити себе від жорстокого інопланетного вторгнення. Борючись за порятунок, вони розкривають жахливу правду про вторгнення інопланетян та його руйнівні наслідки для людства.

Безкрайня ніч

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, містика, наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 89 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Ендрю Паттерсон та Мелісса Кіркендалл

Дія фільму "Безкрайня ніч" відбувається у 1950-х роках. Двоє молодих друзів, Еверетт (Джейк Хоровіц) та Фей (Сьєрра МакКормік), натикаються на дивну радіочастоту, яка призводить їх до виявлення таємничої інопланетної присутності. У міру того, як Еверетт і Фей все глибше занурюються в таємницю, вони виявляються втягнутими в павутиння урядової змови та позаземних зустрічей.

Читайте також: Найкращі фантастичні серіали: кожен сезон заворожує

Війна майбутнього

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик, наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Девід Еллісон

Фільм "Війна майбутнього" переносить глядачів у майбутнє, де людство перебуває на межі вимирання через нашестя інопланетян. Коли солдати з майбутнього прибувають із проханням про допомогу, вчитель середньої школи та військовий ветеран Ден Форестер (Кріс Пратт) виявляється втягнутим у глобальний конфлікт, від якого залежить доля людства. Борючись разом із групою солдатів, Ден дізнається справжню мету інопланетян і наввипередки згодом намагається врятувати світ.

Тихе місце

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, жахи, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Майкл Бей, Ендрю Форм та Бред Фуллер

У фільмі "Тихе місце" світ заполонили смертоносні істоти із надчутливим слухом. У центрі фільму – сім'я Еббот, яким доводиться жити у повній тиші, щоб уникнути зіткнення із жахливими істотами. Прагнучи захистити своїх дітей і знайти спосіб вижити, сім'я стикається з неймовірними труднощами і несамовитими жертвами.

Окупація

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: Інопланетне вторгнення, бойовик, фантастика

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 119 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Карлі Імрі, Кармел Імрі та Стюарт Вілліс

У фільмі "Окупація" невелике австралійське містечко стає "нульовою точкою" руйнівного позаземного вторгнення. Поки мешканці переживають шок від нападу, група людей, які вціліли, об'єднується, щоб дати відсіч грізним інопланетним силам. На чолі з рішучим військовим ветераном Меттом Сіммонсом (Ден Юїнг) та його винахідливими союзниками, у тому числі стійкою Амелією Чемберс (Стефані Джейкобсен) та харизматичним Бартлеттом (Чарльз Тер'є), група вирушає у небезпечну подорож і спасти свою подорож.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !