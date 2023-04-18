Смачна та розсипчаста: секрети приготування гречаної каші

Гречка – на перший погляд елементарна у приготуванні страва. Але і тут є свої секрети. UaPortal зібрав для вас поради, як зробити гречану кашу дуже смачною.

Підготовка гречки:

– промийте крупу у холодній воді;

– очистіть її від сміття;

– варіть лише у чистій воді у посуді з товстими стінками;

– солити та додавати спеції необхідно на початку приготування;

– варіть гречку 20 – 25 хвилин після закипання;

– у готову кашу додайте масла та залишіть на 10 хвилин.

– якщо ви хочете дуже розсипчасту кашу – просушіть зерна на сухій сковороді: не більше 3 хвилин на помірному вогні, після чого варіть, як зазвичай.

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Як варити гречку

Для варіння гречки воду беруть з розрахунку: 1 частина гречки на 2 частини води. Гречку залийте водою, посоліть, додайте улюблені спеції. Для цієї каші краще за все пасують: кріп, базилік, паприка, коріандр, петрушка, орегано. При варінні кашу перемішувати не треба. Щоб перевірити, чи каша готова, проведіть ложкою по дну каструлі – якщо води немає, отже можна знімати з вогню.

Також, можете зробити засмажку з цибулі та моркви та додати її до вже готової гречки ( тоді вершкове масло додавати вже не треба).

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